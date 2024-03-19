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AI耗電 美國電力需求年增率預估多出逾80%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國再生能源巨擘NextEra Energy預估，為了跟上AI、電氣化、雲端運算能力和晶片工廠的發展，電力需求成長率將由不足1%飆升到1.8%左右。路透
美國再生能源巨擘NextEra Energy預估，為了跟上AI、電氣化、雲端運算能力和晶片工廠的發展，電力需求成長率將由不足1%飆升到1.8%左右。路透

美國最大的風能和太陽能發電場開發商預估，為了跟上AI、電氣化、雲端運算能力和晶片工廠的發展，電力需求成長率將飆升。

再生能源巨擘NextEra Energy執行長John Ketchum周一在S&P Global舉辦的CERAWeek會議上說：「電力需求多年來相對平穩，但現在，未來五年預計要多出81%。」

大約一年前，美國能源資訊署（EIA）的長期年度展望估計電力需求年增率低於1%。NextEra預計這一數字將提高到1.8%左右。

增長率急升有可能給已經因為極端氣溫和氣候變遷影響而捉襟見肘的電網，帶來更大壓力。

根據NextEra Energy，再生能源發電量將增加兩倍或更多，到370-450GW（100萬瓩）。為滿足此一需求，NextEra開發了一套系統，根據太陽能和風能資源以及輸電線路情況來確定新資料中心的位置。

再生能源 成長率 美國

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