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電動車新創公司Fisker 宣布停產六周去化庫存

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fisker推出的電動車款Ocean SUV。美聯社
Fisker推出的電動車款Ocean SUV。美聯社

電動車新創公司Fisker周一宣布暫停生產六周以配合庫存，並重申正和一家大型汽車製造商討論投資在內的合作事宜，以免走上破產一途。Fisker周一股價收盤大跌15.6%。

Fisker並表示，他們在1月並未生產Ocean SUV，製造合作夥伴麥格納（Magna）2月1日至3月15日之間在奧地利子公司生產約1,000輛。

Fisker周一表示，已藉由10％的折價向現有投資者發售價值1億6,670萬美元可轉債，取得1.5億美元的資金。

Fisker表示，這筆資金是否注入有許多前提，包括向監管當局延後提交的年度財報，並繼續和一家汽車製造商協商共同製造事宜。

Fisker手上的現金截至3月15日降至8,910萬美元，遠低於去年12月底的3.25億美元。

Fisker也說，流動資金還夠，但並未發出2026年到期的部分可轉債15日要給的840萬美元利息，理由是希望在30天的寬限期內和投資人商討資金架構。

該公司也持續和一家大型汽車製造商洽商交易，包括對Fisker投資、共同開發一個或多個電動車平台，或達成北美製造的協議。

道瓊社上周報導，Fisker可能聲請破產，已聘請重整顧問協助處理相關事宜。上個月，Fisker已警告，對能否繼續經營「顯著存疑」。

售價 破產

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