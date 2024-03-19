美股三大指數收漲 Alphabet、特斯拉等大型股反彈帶動

美股三大指數周一（18日）收漲，Google母公司Alphabet和特斯拉等超大型成長股支撐大盤反彈，標普500指數和那斯達克指數都結束三連跌走勢，投資人本周焦點將聚焦包括聯準會在內的美、日、英等多家央行公布利率決策。

道瓊工業指數18日收盤上漲75.66點，漲幅0.20%，報38,790.43點；標普500指數上漲32.33點，漲幅0.63%，報5,149.42點；那斯達克綜合指數攀升130.27點，漲幅0.82%，報16,103.45點。

費城半導體指數回吐漲幅，大致收在平盤，報4,757.60點，而標普500科技股指數上漲0.5%。

Alphabet是提振大盤的一大個股，因彭博資訊稍早報導，蘋果公司正這家Google母公司協商，將Google的Gemini AI引擎整合到iPhone手機中。

這也支撐通訊服務類股收盤上漲近3%，在標普500指數11個主要類股中漲幅居前，該類股盤中曾創下2021年9月以來最高。

特斯拉大漲6.3%，領漲標普500指數，此前這家電動汽車製造商表示，將很快提高其Model Y車型在歐洲部分地區的售價。

輝達（Nvidia）收盤上漲0.7%，較盤中的漲幅大幅收斂。這家AI晶片大廠周一開始舉辦GTC年度開發者大會，執行長黃仁勳展示了目標擴大公司在AI運算領域主導地位的新款晶片。

248 Ventures駐北卡羅來納州夏洛特的首席策略師Lindsey Bell表示：「投資人對AI在科技領域的前景充滿熱情，但在聯準會周三公布最新政策決定前又憂心忡忡，他們在這兩種情緒間糾結。在此期間，市場確實希望維持動能交易，但投資人真正擔心的是本周聯準會會議會發生什麼。」

Lindsey Bell表示：「市場對聯準會在6月或7月進行首次降息抱有很大希望，但並沒有百分百的信心。問題在於是否會進一步延後。」

在標普500指數11個主要類股中，對利率敏感的房地產股和醫療保健股表現最差，均下跌0.02%。

根據芝商所的FedWatch工具，交易人士將6月降息可能性預期從一周前的約71%下調至約51%。

如果聯準會在周三結束政策會議時採取鷹派基調，可能會對股市帶來壓力。

Wells Fargo Investment Institute駐夏洛特的高級全球市場策略師Sameer Samana表示：「今天上漲為投資人提供了一個在聯準會會議前獲利了結的機會，聯準會會議結果更有可能令人失望，而不是支持風險資產近期的漲勢。」

高盛周一表示，他們現現在預期聯準會今年降息三次，而非先前預期的四次，因近期公布的通膨數據高於預期。

Sameer Samana說：「在市場接近近期高點的情況下，很難看到有什麼因素可以在目前的水準提供繼續上漲動力。不難想象，有哪些事情可能會讓人失望。」他提到了聯準會以及科技股的高估值。

在美國上市的小鵬汽車上漲1.9%，因該公司計劃在激烈的價格競爭中推出一個更便宜的電動汽車品牌。

波音收跌1.5%，此前媒體報導指出，西雅圖聯邦大陪審團就1月5日阿拉斯加航空一架波音飛機的艙門在中脫落事件向該公司發出傳票。

美超微（Supermicro）周一成為標普500指數成分股，但盤中回吐稍早的漲幅，收盤重挫6.4%，成為該指標指數中跌幅最大的成分股。美超微股價在盤後繼續下跌逾3%。不過，美超微近期大漲，因押注將受益於AI商機，今年迄今漲幅仍超過252%。