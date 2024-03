輝達GTC大會 外界關注新一代AI晶片細節

輝達GTC大會18至21日登場,執行長黃仁勳將發表主題演講,預料將公布次世代AI晶片B100細節,牽動AI界未來布局。這場睽違5年的實體盛會也被輝達員工稱為「AI的胡士托音樂節」。

輝達(NVIDIA)年度GPU技術大會GTC,近年以人工智慧(AI)為主軸,在AI浪潮下,今年會議備受各界關注,正式會議將於18至21日舉行,研討會提前一天登場,與會技術人員、供應鏈業者、科技新創人士先行交流。

這是輝達睽違5年後再次舉辦實體會議,儘管正式會議還未開始,大會場館聖荷西會議中心(San JoseConvention Center)今天已經湧入大批人潮,5年前出席會議的新創人士札岱(Ashutosh Zade)說,人數較上次實體會議多出好幾倍。

比照過往,黃仁勳將在第一天進行主題演講,這也是所有議程中,最受關注的一場活動,部分人士像札岱一樣,專程從外地飛到灣區,聽完主題演講後就離開。其餘論壇將圍繞在AI技術於個別領域和行業的發展應用。

許多分析師預期,黃仁勳將發布次世代AI晶片架構B100 GPU細節,比起上一代H100效能將有顯著提升,牽動AI產業發展未來走向。

Cambrian AI Research首席分析師佛羅恩德(KarlFreund)預估,B100效能將翻倍、高頻寬記憶體(HBM)容量有望增加25%,2025年將創造可觀營收。

前陣子才赴台灣參加會議的東京大學情報基盤中心教授塙敏博(Toshihiro Hanawa)參加GTC大會超過10年,他告訴中央社,主題演講2小時,預料將觸及各種AI相關話題,他將把焦點放在高效能運算(HPC)領域。

輝達員工對這場盛事充滿期待,機器學習研究員東加烏斯(Bojan Tunguz)推文說這是「AI的胡士托音樂節」;一名不具名員工今天表示,因場地有限,並非所有人都能參加主題演說,他在GPU部門有幸參與盛會。

距離2009年輝達首屆GTC大會相隔15年,AI推波助瀾下,輝達市值去年衝破1兆美元,僅花8個月就翻倍至2兆美元,成為半導體業史上第一家市值達此門檻企業。如今的輝達已不可同日而語,黃仁勳也成為AI領域的風雲人物。

GTC大會期間,黃仁勳除主題演講外,也會與Attention Is All You Need論文報告的多位作者進行論壇。