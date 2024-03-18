輝達GTC大會 外界關注新一代AI晶片細節

輝達GTC大會18至21日登場，執行長黃仁勳將發表主題演講，預料將公布次世代AI晶片B100細節，牽動AI界未來布局。這場睽違5年的實體盛會也被輝達員工稱為「AI的胡士托音樂節」。

輝達（NVIDIA）年度GPU技術大會GTC，近年以人工智慧（AI）為主軸，在AI浪潮下，今年會議備受各界關注，正式會議將於18至21日舉行，研討會提前一天登場，與會技術人員、供應鏈業者、科技新創人士先行交流。

這是輝達睽違5年後再次舉辦實體會議，儘管正式會議還未開始，大會場館聖荷西會議中心（San JoseConvention Center）今天已經湧入大批人潮，5年前出席會議的新創人士札岱（Ashutosh Zade）說，人數較上次實體會議多出好幾倍。

比照過往，黃仁勳將在第一天進行主題演講，這也是所有議程中，最受關注的一場活動，部分人士像札岱一樣，專程從外地飛到灣區，聽完主題演講後就離開。其餘論壇將圍繞在AI技術於個別領域和行業的發展應用。

許多分析師預期，黃仁勳將發布次世代AI晶片架構B100 GPU細節，比起上一代H100效能將有顯著提升，牽動AI產業發展未來走向。

Cambrian AI Research首席分析師佛羅恩德（KarlFreund）預估，B100效能將翻倍、高頻寬記憶體（HBM）容量有望增加25%，2025年將創造可觀營收。

前陣子才赴台灣參加會議的東京大學情報基盤中心教授塙敏博（Toshihiro Hanawa）參加GTC大會超過10年，他告訴中央社，主題演講2小時，預料將觸及各種AI相關話題，他將把焦點放在高效能運算（HPC）領域。

輝達員工對這場盛事充滿期待，機器學習研究員東加烏斯（Bojan Tunguz）推文說這是「AI的胡士托音樂節」；一名不具名員工今天表示，因場地有限，並非所有人都能參加主題演說，他在GPU部門有幸參與盛會。

距離2009年輝達首屆GTC大會相隔15年，AI推波助瀾下，輝達市值去年衝破1兆美元，僅花8個月就翻倍至2兆美元，成為半導體業史上第一家市值達此門檻企業。如今的輝達已不可同日而語，黃仁勳也成為AI領域的風雲人物。

GTC大會期間，黃仁勳除主題演講外，也會與Attention Is All You Need論文報告的多位作者進行論壇。