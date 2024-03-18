嗆聲墨製大陸車 川普：關稅100％

篤定取得共和黨提名的美國前總統川普，十六日到俄亥俄州出席選舉造勢活動，威脅若重返白宮，將對在墨西哥製造的中國大陸車課徵百分之百關稅，還向選民示警說，一旦他今年落選，美國「將遭血洗」。

川普當天在俄亥俄州萬達利亞市替參加聯邦參議員初選的商人莫雷諾站台時，直接向大陸國家主席習近平喊話說，「習主席，如果你有在聽，我倆是朋友，但他了解我的做事方法，現在你們將在墨西哥設立的那些大怪獸車廠，不會雇用美國人，而你們要將這些車廠製造的車賣給我們，不，我們將對每輛越過國界的車開徵百分之百關稅，要是我選上，你們就休想賣那些車」。

川普還說，「那要是我沒選上，美國將有場腥風血雨，這是最起碼的。全國將遭血洗，這還是最輕微的。但他們還是沒辦法賣那些車，雖然他們正在蓋大工廠」。

川普也要現場群眾牢記十一月五日（今年大選投票日）這天，「我認為，這將是我國史上最重要的日子」。他警告說，這次大選很要緊，要是他沒贏，「我不確定各位在這個國家還會有下一場選舉」。

法新社報導，尚不清楚川普前述「血洗」語意為何。川普發言人李威特說，川普是在抨擊對手拜登總統，「拜登的政策將讓汽車業和汽車工人遭到經濟血洗」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）則報導，川普藉由抨擊貿易、現行關稅和電動車製造業，拉攏汽車工人與經濟衰退、大量關廠的美國「鐵鏽帶」選民。

美國汽車工人去年對工資等議題不滿而發動大罷工，美國汽車業也正從生產汽柴油車過渡到電動車，美國和中國車商傳出在墨西哥設廠引發討論。川普三月接受美國ＣＮＢＣ專訪時就宣稱，若當選將對中國在墨西哥設廠製造的車輛課百分之五十關稅。

十六日造勢活動共約九十分鐘，川普還指控有些移民「不是人」。他毫無證據指控其他國家正令其獄中的年輕犯人蜂擁進入美國，「我不知道各位是不是用『人』來稱呼他們啦。在我看來，有時候他們不是人，但我被要求不能這樣說，極左派人士會批評這很不妥」。他稍後並直指這些人是「動物」。

紐約時報指出，川普這些選舉語言，遣詞用字保持他一貫的侮辱性及粗俗調調。華盛頓郵報報導，這些話反映出川普對移民的負面評論變本加厲。

拜登競選團隊則指稱，川普「血洗」說法是想如法炮製另一場暴力「川粉」擅闖華府國會山莊事件，並譏諷「這就是輸家川普」，不去訴求更廣泛的主流選民，反而升高他的政治暴力威脅。