印度矽谷面臨缺水威脅

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

受氣候變遷、快速城市化的影響，有「印度矽谷」之稱的科技重鎮班加羅爾正面臨缺水威脅，隨著夏季即將到來，恐陷更嚴峻考驗。

CNN報導，印度規模1,940億美元的資訊科技（IT）服務產業，例如Infosys和Wipro等跨國企業，據點都在班加羅爾。當地每天需要供應約20億公升的水給近1,400萬居民，但供水量已縮減至令人憂心的水準，過去一周驟降約50%。

隨著城市擴張，有關當局沒有足夠時間將水管網擴大，導致有些地區得倚賴鑽井抽取地下水。去年季風帶來的雨量又比較少，使地下水位急遽下降，造成水情告急。對住在郊區、依賴鑽井的約400萬人來說，缺水情況特別嚴重。

美聯社指出，市政當局表示，1萬3,900個鑽井中，6,900個已無水可用，有些鑽到1,500英尺深也是如此。有關當局正試圖推出水車國有化、限制水價上限等緊急措施來控制情況。但專家和許多居民擔憂，最糟糕的情況仍會在4、5月太陽最酷熱時到來。

印度 地下水 水價

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