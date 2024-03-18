日圓勁升？專家說不見得

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

市場專家認為，即便日本銀行（央行）本周決議升息，為負利率政策畫下句點，仍不代表日圓就將強勢升值，且日本在海外的龐大資產也不至於大舉回流。

彭博策略師認為，日銀前總裁黑田東彥實施激進貨幣寬鬆的頭幾年，日圓重貶，但日銀喊停負利率後，日圓匯率不太可能出現相同幅度的升幅，走勢反而可能會較接近日銀在2000、2006年緊縮循環的情況：日圓對升息反應不大。

這位策略師估算，若日銀終結負利率政策，日圓兌美元可能會升值1.7%，但日銀總裁植田和男等決策官員也會以鴿派言辭引導市場的未來升息預期，以免對日圓造成重大的非線性衝擊。日經新聞也報導，日銀本周將維持購債機制，以避免利率竄升。

彭博Markets Live Pulse訪調的專家也預估，日圓升值幅度可能只有幾個百分點。69%受訪者預估，日圓兌美元今年底將升至120至140日圓區間，略高於15日收盤的約149日圓。

受訪專家也認為，即便日銀緊縮貨幣政策，日本停泊在海外的逾4兆美元資金仍將續留國外，因為日本與其他主要經濟體間的殖利率利差距仍大。73%受訪者估計，日銀會將短期利率從當前的負0.1%，年底時升至0.01%至0.5%。

日圓匯率 日本銀行 日銀

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