通膨未降溫 投資人憂心

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

由於最新數據顯示，美國消費支出不如預期、通膨持續高於預估，投資人已開始懷疑聯準會（Fed）夏季啟動降息的可能性，甚至出現擔心重返1970年代「停滯性通膨」的憂慮。

美國2月消費者物價指數（CPI）連續第二個月高於預估，生產者物價指數（PPI）升幅也偏高；2月零售銷售低於預估，且元月數字遭下修；密西根大學3月消費者信心指數也意外下滑，使投資人擔憂經濟成長可能持續減緩，通膨卻停留在高原位置，引發投資人擔心Fed在夏季（6-8月）開始降息的前景。

高盛已上調2月個人消費支出（PCE）核心平減指數年升幅預估0.2個百分點至2.8%，與元月升幅相同，並調降第1季經濟成長率預測0.4個百分點到1.7%。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期6月開始降息的機率為55.2%，低於一周前的57.4%；7月依然按兵不動的機率則由一周前的8.5%，攀升到22.5%。

投資人對今年降息幅度的預期也不斷「縮水」，去年底預期今年將降6至7碼，但LSEG的數據顯示，投資人上周的已降幅預期已縮小到3碼。

RBC藍灣資產管理公司投資長道丁表示，「現在看來，這次可能只會出現短暫且淺度的降息」。他認為Fed仍須維持相對較高的利率水準，才能擊退通膨。

降息

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