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輝達GTC大會將登場！分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。路透
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。路透

輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能揭露之前從未提過的B200晶片，有望成為一大利多，再次提振輝達股價。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，輝達去年10月公布的產品藍圖顯示，該公司推出人工智慧（AI）資料中心產品的周期，已從兩年縮短成一年，且H100之後的下一代產品B100，將在未來幾季發表。這讓許多分析師預計輝達會在本周公布B100的細節。

Raymond James分析師帕裘里指出：「儘管外界普遍預期會發布B100晶片，但近期戴爾透露（輝達）產品藍圖上可能還有B200。對投資人來說，關鍵的問題是這些新品（產能）拉升的速度有多快。」

第二款新晶片不僅是有更高價格的潛力，還可能有助紓解供應瓶頸；供應問題是限制輝達成長的一大因素。帕裘里給予輝達「強力買進」的評級。

輝達15日收盤價報878.37美元，雖從近期衝上的900多元高點回落，但今年來仍飆漲77%，漲幅遠勝標普（6%）和那指（7.4%）。

不過，即便輝達有B200的計畫，也不一定會在這次的GTC大會發表。有些評論人士臆測，戴爾高層可能口誤，其實指的是輝達正在規劃的GB200，這是結合B100繪圖處理器（GPU）和Grace中央處理器（CPU）的產品。

Baird最近一份報告另指出，輝達在企業AI領域的進展只是開始，而這個領域的機會將帶動成長。

Baird分析師傑拉重申輝達的「優於大盤」評級，目標價為1,050美元，理由是他對該公司為企業打造的全系列AI產品感到樂觀。傑拉說：「我們預期，相比H100，（B100）效能規格的提升會非常顯著」。

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