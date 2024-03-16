失之「1厘」差之千里！外媒揭日銀利率3可能 全球市場恐風雲色變

全球屏息觀望下周主要央行決策，美國聯準會（Fed）在通膨回溫跡象浮現之際，料將按兵不動，這似無懸念。更令投資人忐忑的是，日本銀行（央行）是否如預期在下周二會後宣布終結負利率？若日銀果真升息，會升到0%還是0.1%？全球市場反應是波瀾不興還是驚濤駭浪，取決於這1厘（0.1%）之差。

日本是全世界唯一還維持負利率至今的國家，日銀也是在全球這波升息循環中唯一沒提高利率的主要央行，自2016年來一直把政策利率維持在負0.1%。由於日本是全球最後一個便宜資金國度，一旦日銀政策由鬆轉緊，凡利用「日圓利差交易」買進的資產，不論是美股美債、紐西蘭公司債、印度股票、泰國不動產、還是英國衍生性商品，或南非期貨，統統要提防資金抽離導致市況風雲變色。因此，日銀利率動向受到舉世關注。

多年來日銀也實施殖利率曲線控管（YCC）政策，抑制短期和長期利率水準，藉此確保貨幣政策維持寬鬆。去年7月，日銀只是微調整YCC使其變得更有彈性，就被解讀成緊縮貨幣政策鋪路的準備動作，在美國債市掀起一陣賣壓，日圓對美元隨之挺升。日銀對超寬鬆貨幣政策退場的做法十分謹慎，光是逐步微調YCC就費時三年。

日銀政策面臨關鍵時刻

日經亞洲網站15日報導，日銀準備在下周揮別負利率時代。報導指出，日銀打算把政策利率提高到0%與0.1%之間，這將標誌著日銀自2007年2月來首次升息行動。報導未交代消息來源。

促使日銀考慮改弦易轍最主要的因素，是日本核心通膨率已將近兩年盤旋在日銀通膨目標2%之上。

日銀總裁植田和男之前強調，確定達成物價穩定目標的先決條件，是工資與物價增幅必須形成「良性循環」，才有信心開始升息。今年「春鬥」（春季勞資薪資談判）傳出逾30年來最大調薪幅度（平均調漲5.28%）的好消息，似已為日銀終結負利率排除最後一道障礙。

日銀決策三種可能與市場反應

第一種可能：利率從負0.1%提高到0%

MarketWatch報導，紐約Jefferies全球外匯部門主管貝契泰爾預期，日銀19日（周二）若決定把利率提高10個基點，從負0.1%升到0%，因為此舉早在意料中，市場反應想必平靜無波。

第二種可能：利率從負0.1%提高到0.1%

若是日銀一口氣把利率拉高20個基點，從負0.1%提高到0.1%，那就不得了了。貝契泰爾說，那種情境「可能觸動更劇烈的市場反應，可能看到風險性資產賣壓狂湧，日圓勁升，而且餘波盪漾很長一段時日」。

貝契泰爾表示，以日本經濟現況和日銀小心謹慎的作風來看，日銀即使升息，也不會升超過三次，年底前也許累計調升30到50個基點。假如情勢逼得日銀加快升息腳步，必將掀起市場動盪，至於這種風險有多高，必須先觀察未來四、五個月的經濟數據再作評估。

第三種可能：按兵不動

丹麥Danske Bank分析師席爾曼和薩拉夫認為，日銀「幾乎已準備好把利率升到0%，並解除YCC」，不過日銀「沒理由操之過急，我們認為日銀周二會按兵不動，但升與不升，坦白說僅一線之隔」。

據他們研判，日銀會後就算沒採取任何行動，也可能釋出4月將出手的訊號，因此今年日圓升值幾乎可謂升定了。一國幣值的升貶通常隨本國利率走向以及與他國利差起舞，日圓過去兩年來對美元已貶值大約20%，每每引發日本當局可能有必要出手干預的臆測。

彭博資訊專欄作家歐瑟士表示，日本通膨升高，使日銀得以終結YCC和負利率政策，最快可能在下周會議宣布，但他認為4月是更可能的時間點。因為最近通膨數據顯示，日本標題通膨率在觸及4%頂峰後，最近有急遽減速跡象，仍可能使日銀暫緩升息。