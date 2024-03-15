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缺工有解？美國廠晶片人才短缺 台積電祭「這招」替眾人鋪路

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國晶片相關人才短缺，為解決此一問題，台積電與地方政府及相關機構合作，推出學徒計畫，要自行培訓所需人才，以滿足設廠需求。美聯社
美國晶片相關人才短缺，為解決此一問題，台積電與地方政府及相關機構合作，推出學徒計畫，要自行培訓所需人才，以滿足設廠需求。美聯社

美國晶片法吸引國內外廠商爭相在美設廠，但當地相關人才短缺，為解決此一問題，台積電與地方政府及相關機構合作，推出學徒計畫，要自行培訓所需人才，以滿足設廠需求。

電子工程專輯（EE Times）報導，台積電在美國亞利桑那州的兩家晶圓廠需要徵才，該公司認為學徒制是支持勞動需求的關鍵。美國國家創新技術研究所（NIIT）近來主辦的小組討論會上，台積亞利桑那州鳳凰城廠的設備營運主管傑克森（Greg Jackson）說，該公司須直接聘僱技術員、工程師、經理人等4,500名員工。

傑克森說，要聘到這些人有兩種方法，可以雇用有經驗者，但此種人力有限，或是培養人才，這是我們的目標。學徒制替眾人鋪路，能在先進技術設施取得高薪工作。他說，給予人們取得正職所需的技能和工作經驗，得花時間，尤其是這些工作需要獨特技能，無法馬上學會。

台積最近在鳳凰城地區發布學徒計畫，要培養設施技術員，將提供2,000小時的在職訓練，涵蓋四大重要技術領域：水處理、氣體與化學品、電機、機械。課程由台積的技術指導夥伴–馬里科帕社區學院（Maricopa Community Colleges）提供。

過程中導師制相當重要，學徒各有導師，進行一對一指導。台積依據未來幾年的招聘需求，將技術員視為重點的培訓領域。

傑克森指出，台積的合作夥伴包括鳳凰城市政府與馬里科帕學院，替學徒計畫鋪路，讓該公司能擴大人力。

另外，恩智浦半導體（NXP）也在去年初起，與馬里科帕學院合作。恩智浦的訓練專案經理凱恩在NIIT討論會上表示，NIIT協助該公司規劃半導體設備技術員的學徒計畫。

亞利桑那州 人力 半導體 台積電 美國

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