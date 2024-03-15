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躍社群一哥？TikTok母公司去年海撈3.7兆元 營收直逼臉書母公司Meta
短影音平台TikTok席捲美國年輕世代，讓該平台的中國大陸母公司字節跳動，有望踢下Meta，躍居社群媒體一哥。值此關鍵時刻，美國眾議院出招，通過TikTok禁令，讓該公司前景出現變數。
英國金融時報（FT）報導，三名知情人士透露，TikTok母公司字節跳動，去年在美國締造了破紀錄的銷售，達160億美元，此一數字凸顯TikTok在美國的營運規模之大。
以銷售而言，字節跳動有望取代臉書母公司Meta，晉身全球社群媒體霸主。
五名知情人士表示，字節跳動去年營收為1,200億美元（約新台幣3.7兆元），年增40%。儘管該公司多數營收來自中國大陸，但此一升幅是由TikTok的爆炸性成長推動。字節跳動旗下還有另一短影音平台抖音，TikTok為抖音的海外版。
作為對照，Meta去年營收為1,350億美元，年增幅為16%。
但如今TikTok的美國前景充滿不確定性，美國眾議院通過法案，強制要求TikTok須在六個月內賣給非中國買家，否則將在美國應用程式商店（App store）遭禁。此一法案仍須參議院同意，並要美國總統拜登簽名，才能生效。
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