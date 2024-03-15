高利率衝擊揮之不去 今年來全球債務違約企業 為2009年來同期最多

信評業者標普全球評級公司（S&P Global Ratings）表示，今年來世界各地債務違約的企業數為金融海嘯以來同期最高，主因為通膨壓力和高利率持續對低信評的企業造成壓力。

英國金融時報（FT）報導，今年來全球債務違約的企業數為29家，為2009年來同期最多。消費者需求低迷、薪資上漲及利率居高不下，都是倒債企業數增加的原因。

投資集團Apollo首席經濟學家史洛克說，現況為延續聯準會（Fed）2022年3月開始升息以來的景況，違約率日漸攀升是因為利率升高對高槓桿企業的衝擊愈來愈大。

2月債務違約的企業包括美國渡輪與郵輪營運商Hornblower、美國軟體集團GoTo及英國戲院集團Vue娛樂國際ˋ公司。雖然多數違約的企業都在美國，但歐洲1月來有八家企業違約，是去年同期的兩倍多。

標普全球評級分析師托爾絲朵瓦指出，在今年可能進一步違約的企業中，對消費者需求敏感的企業風險最高，醫療保健業者未來幾個月也面臨風險，因為該產業有許多現金流為負、評級偏低的公司。