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油價漲至今年最高點 金價回落

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際原油價格14日上漲至今年最高。 美聯社
國際原油價格14日上漲至今年最高。 美聯社

國際油價周四上漲，收在今年最高，也是四個月以來的高點；因國際能源署（IEA）預測2024年市場供應將更加吃緊，且提高了對今年石油需求的成長預估。金價下滑，主要是市場預期美國聯準會（Fed）降息將更謹慎。

周四布蘭特原油5月期貨收盤價格上漲1.39美元或1.65%，報每桶85.42美元，這是去年11月6日以來的最高收盤價。美國西德州原油4月期貨收盤上漲1.54美元或1.93%，報每桶81.26美元，也是自11月初以來的最高收盤價。

國際能源署周四表示，航運被打亂雖會帶來短期提振，疫後動盪局勢平息加上經濟前景陰霾，然是將抑制今年的石油需求成長。

國際能源署說：「全球經濟放緩、汽車燃效提高、和電動汽車數量增加，都將為石油的使用帶來額外阻力。」該署預估今年的石油需求成長量為每日130萬桶，比2023年的每日增幅減少100萬桶，但較上個月的預估量增加了11萬桶。

IEA同時推翻了先前認為會出現供應過剩的預測，現在他們估計，如果石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）在今年下半年繼續減產，市場將出現供應短缺。

BOK Financial交易部門資深副總裁Dennis Kissler指出：「需求居高不下，而供應卻越來越吃緊，尤其是在燃料方面。煉油利潤現也非常可觀，這些對原油需求是利多因素。」

彭博資訊則是分析，過去三個月油價一直處於窄幅波動區間，雖然近期走高，但交易員對追漲表示謹慎，近幾個月來快速上漲往往導致拋售。

金價方面，周四黃金價格下滑，因美國2月生產者物指數（PPI）增幅高於預期，市場對Fed提前降息的預期降溫，提振了美債殖利率與美元。數據公布後，現貨黃金在紐約金市一度下跌0.7%至每英兩2,158.63美元，收盤跌0.56%，報每英兩2162.19美元。

EverBank全球市場總裁Chris Gaffney說：「我預期（黃金）將繼續承壓，所有數據都顯示美國經濟強勁，勞動力市場依然強勁。這確實讓投資人懷疑聯準會多快才會決定開始降息。」

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，儘管金價周四回落，但經歷長期上漲後黃金目前仍處於相對高水準。跌破2,135美元時，可能引發避險基金和基金經理等投機者多頭平倉。

美國 金價 黃金

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