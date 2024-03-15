汽車界的蘋果 Fisker面臨破產

經濟日報／ 編譯季晶晶劉忠勇／綜合外電
早在兩周前，Fisker便已警告公司有現金耗盡的風險，正與一家未透露名字的大型車廠洽談投資。（路透）
早在兩周前，Fisker便已警告公司有現金耗盡的風險，正與一家未透露名字的大型車廠洽談投資。（路透）

美國電動車新創品牌Fisker股價14日早盤狂瀉逾40%，主要是前一天華爾街日報（WSJ）報導，這家陷入困境的電動車製造商可能聲請破產，已聘請重整顧問協助處理相關事宜。

早在兩周前，Fisker便已警告公司有現金耗盡的風險，正與一家未透露名字的大型車廠洽談投資，或聯手開發電動車平台。

Fisker於2020年透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併的方式上市，其戰略是將電動車的實際製造外包、專注於設計和消費者界面元素，因而被譽為「汽車界的蘋果」。WSJ援引知情人士的說法報導，Fisker聘請了財務顧問FTI Consulting和律師事務所Davis Polk，處理可能提出的破產聲請。Fisker上月公布，去年銷售為2.73億美元，但有超過10億美元的債務。

Fisker及公司高管對破產並不陌生。這家電動汽車製造商的前身是Fisker Automotive，經營約六年後在2013年聲請破產。Fisker Automotive創辦人、丹麥設計師Henrik Fisker在破產之前因董事會內訌辭職，但他保留了部分品牌權利，並繼續創建和領導Fisker。

過去一年，Fisker股價下跌95%，相較下，標普500指數同期上漲約34%。Fisker謝絕發表評論。

在此同時，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）遭遇的逆風似乎也未停止。華爾街一位知名分析師發出的最新銷量預測仍讓人震驚。富國銀行分析師蘭根（Colin Langan）形容，特斯拉如今已是一家「沒有成長的成長型公司」，預估今年銷售量不會再有成長，明年還會開始下滑，特斯拉周三股價應聲重挫4.5％，收在十個月最低。特斯拉今年已下跌32％，市值降至5,397.6億美元，落居摩根大通之後，在標普500指數成份股的表現比波音公司（Boeing）還差。

蘭根在報告中指出，特斯拉去年下半年銷量僅比上半年成長3%，售價格卻下跌5%，「雖然特斯拉是電動車和電池技術的領導者，但跟其他科技巨人相比仍然遜色」。

特斯拉 破產 設計師

延伸閱讀

昔日對手可能結盟隊友? Nissan傳攜手Honda對抗中國電動車

特斯拉宣布臺灣超級充電站突破100站！V4超級充電技術未來將引進

特斯拉開鍘！轉賣Cybertruck的車主被原廠列為黑名單 無法訂車退訂金

面對比亞迪低價攻勢　Tesla特斯拉不得不降價？

相關新聞

通膨黏著...美股早盤由紅翻黑 道瓊跌逾100點、輝達挫跌3％

美國上月的生產者物價指數（PPI）比預期還強勁，可能延後聯準會（Fed）降息的時間點，美股三大指數14日早盤由紅翻黑，全...

藝術市場銷售 探三年低點

根據巴塞爾藝術展與瑞銀集團（Art Basel & UBS）最新年度報告，受到全球總體經濟和地緣政治的影響，去年國際藝術...

汽車界的蘋果 Fisker面臨破產

美國電動車新創品牌Fisker股價14日早盤狂瀉逾40%，主要是前一天華爾街日報（WSJ）報導，這家陷入困境的電動車製造...

美1元商店擬關千家門市

在全美經營約1.67萬家折扣商店的Dollar Tree說，將在未來數年關閉旗下近1,000家Family Dollar...

開放陸電動車銷美 有條件

美國商務部長雷蒙多表示，如果美國政府對於中國大陸電動車的軟體與感測器能擁有充足的控制，中國電動車終有可在美國上路之日。在...

英擬禁外國政府收購報社

英國政府計劃禁止外國政府擁有英國報社，此舉可能導致由阿聯投資的公司所主導的「電訊媒體集團」（Telegraph Medi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。