歐美需求趨緩 車商電動車轉型漸降溫

公路交通約佔全球碳排15%，各國為實現氣候目標朝潔淨能源車輛轉型。然而價格居高不下、充電便利性不足讓電動車成長需求放緩，勢必進入一段與混動、燃油車並存的時代。

綜合CNBC等美國財經新聞網報導，過去幾年電動車成為「顯學」，各國政府透過補貼鼓勵轉型，一時間大有準備向燃油車紀元告別的氛圍。

鋒頭正盛時，旗下含寶獅Peugeot、飛雅特的斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）宣布2027年底前車系全改為純電車，捷豹（Jaguar）、富豪Volvo）、Land Rover跟進，時限為2030年。通用汽車（GM）宣布到2035年只賣純電動私家車；本田汽車（Honda）設定2040年在北美只銷售電動車；蓮花（Lotus）和賓利（Bentley）等也都宣布獨尊電動車的計畫。

如今從福特（Ford）、通用汽車再到賓士、福斯（Volkswagen）、捷豹、Land Rover等，這些車商談及目標時的口吻已不若先前，甚至開始縮減、展延目標與時程，氛圍變化明顯。

● 車商收回雄心 改走純電、混動、燃油並行

電動車在全球的銷售雖仍在成長，但幅度已放緩。彭博新能源財經（BNEF）資料顯示，純電車與插電式油電混和車在2021年的銷售呈現翻倍、2022年成長62%，但到去年成長只剩31%，預測今年將再掉到21%。

福特正加大混合動力車型的產量和推銷，原本只全力發展純電車的通用汽車，現準備讓插電式油電混和車、純電車與燃油車併行；現代汽車、起亞汽車、豐田汽車以及福斯汽車等車商，也都計劃主打混動車。

● 價格、充電便利性 消費者轉對純電車觀望

美國過去兩年利率飆升，加上原物料上漲，導致電動車價格相較傳統燃油車更貴，歐洲和美國對電動車的需求「退燒」成為轉型潔淨能源車輛的一大阻力。此前車商能靠消費者追求嘗鮮、政府購車補貼來增加銷量，但消費者在熱頭過後開始思考價格和技術迭代等因素。

電動車在歐、美分別比傳統燃油車貴上30%與27%，歐洲的補貼和免稅等促銷利多消褪，美國更設有需在地生產等特定條件，讓選擇受限。

各國央行為控制通膨升息，借貸成本攀升讓購車消費者卻步；充電樁等基礎設施不夠普遍、電動車電池迭代太快以致想再多觀望，都成為消費者收手的理由。

● 不利氣候目標

CNBC認為，儘管消費者對電動車退燒，但預計未來幾年電動車銷量仍將成長。汽車市場研究機構考克斯汽車（Cox Automotive）統計，去年美國電動車銷量仍達新高的120萬輛，在全美新車銷售佔比為7.6%；業內分析預測，到2029年底時佔比將增至30%至39%。

有分析指出，這意味汽車市場在可見的未來，將是燃油車和電動車長期共存，車商需找到兼顧兩者平衡發展的策略來應對市場挑戰。

歐美放緩電動車步伐，衝擊到的是各國應對暖化的氣候目標。美國在2021年設定到2030年時銷售新車一半以上為電動車，同年歐盟也宣布2035年起禁售燃油新車，如今這些雄心勃勃的目標時程可能都會推遲。

歐盟最大的跨國中間偏右政黨歐洲人民黨（EPP）甚至已呼籲要廢除歐盟這項2035禁售燃油新車的政策