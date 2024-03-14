美禁抖音、菲壓南海 中西對抗白熱化
中國最近與親美陣營糾紛不斷！美國眾議院近日通過禁止抖音法案，讓中國非常不滿，指控違反公平貿易；無獨有偶，中國也指控菲律賓忽略兩國的南海協議，讓漁船持續侵犯中國領海，但菲律賓認為協議還有可商議之處。從國與國之間的美中對抗，與地緣政治不安的南海，各國對中國的崛起感到憂慮。
美國通過禁抖音法
根據《英國廣播公司》報導，美國眾議院以352票的票數，跨黨派通過禁止抖音的法案。該法案要求抖音母公司字節跳動需出售旗下股份，否則將禁用抖音。對此，中國外交部發言人汪文斌對此回應說，美國這樣做恐違反公平貿易、摧毀國際經貿互信，最後只會害到美國自己。
《天空新聞網》提到，眾議員蓋拉格表示，美國不會放任在美國有重大影響力的社群軟體，被中國共產黨控制的公司持有。美國國會質疑，抖音會將使用者個資傳給中國共產黨，而非妥善保存不予公開，因此盼禁用抖音。即使抖音公司有出席聽證會，強調不會將美國1.5億用戶的個資外洩，讓國會仍對此保持疑慮。
與菲律賓南海衝突
同時，中國還有不具名資深官員透露，中國與菲律賓去年曾簽訂有關南海的協議，但菲律賓並沒有遵守相關規範，對此，菲律賓總統小馬可仕回應，沒有不遵守規定，但認為協議中還有可商議之處。據傳，協議中規定，中國允許菲律賓船隻近日仁愛暗沙島礁進行補給，但只允許一艘船進入，因此讓菲律賓很不滿。
中國近年來軍力擴張下，在南海積極主張9段線主權，加上南海是國際重要航道，且蘊藏豐富天然資源，中國的主張讓菲律賓、越南、馬來西亞等國不滿，甚至也牽涉到我國（太平島、東沙島）。雖然先前南海仲裁案認為中國所佔領的陸塊並非「島」，並不享有國際法的權益，但中國仍積極在南海填海造陸，各方仍有不少衝突。
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