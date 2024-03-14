美禁抖音、菲壓南海 中西對抗白熱化

中國最近與親美陣營糾紛不斷！美國眾議院近日通過禁止抖音法案，讓中國非常不滿，指控違反公平貿易；無獨有偶，中國也指控菲律賓忽略兩國的南海協議，讓漁船持續侵犯中國領海，但菲律賓認為協議還有可商議之處。

2024-03-14 12:03