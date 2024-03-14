造船慘輸陸 美工會籲301調查

美國鋼鐵工會等五大工會組織十二日提出請願，指控中國大陸政府用不公平、歧視性政策，造就中國造船業、海運、物流業的獨大，威脅美國產業，傷害勞工及相關供應商的利益，要求政府展開三○一調查。

美國貿易代表戴琪發表聲明，呼應工會主張。她說，中國在鋼鐵、鋁、太陽能、電池和關鍵礦物等產業傷害美國工人與企業的利益，也為供應鏈帶來風險，貿易代表署會依法審視，在四十五天內決定是否啟動調查。

依美國一九四七年貿易法第三○一條提出請願的包括海事、物流、造船相關產業的工人，來自包括美國聯合鋼鐵工會等海事、物流、造船相關產業的工人團體指出，中國政府採取非市場、反競爭、不合理、不公平、歧視性政策，扶植中國造船業。這些政府干預措施包括政策性貸款等，例如中國輸出入銀行就提供數百億美元的貸款，在中國建造數千艘船，主要是出口到其他國家。

根據請願書，中國政府其他手段包括：鼓勵或強制國營海運、造船公司合併，創造大型的國家企業；禁止中國公司與外國公司聯盟，進而限制外國公司在中國的市占率；透過制定貨運費率與容量分配的方式，影響航線營運力和競爭力，製造不利外國公司的環境；以及默許非法盜取外國創新技術的作為等。

英國金融時報報導，請願書尋求各種懲罰和補救措施，包括向在美國港口靠岸的中國製船舶徵收港口費，設立「造船重振基金」協助本土產業和工人，以期平衡全球造船產業環境並刺激美國製造商船需求。

工會指出，美國一九七○年代商業造船能量領先全球，如今減少超過七成，失去數萬個工作機會，中國不公平的措施是美國造船業復甦的最大障礙。

美中造船能力不對稱，對美國和仰賴美國維安的國家具有商業和軍事疑慮。請願書指出，逾九成軍事裝備、補給品和燃料是以海運運送，絕大多數藉由承包的貨櫃商船運送，這些都是中國等美國以外國家製造。

美國前總統川普二○一八年對中國發動貿易戰，對中國進口至美國產品課徵高額關稅，並限制美商在中國投資，也是祭出貿易法的三○一條款。該條款授權美國採取強制性制裁，以回應其他國家對美國的不公平貿易措施。