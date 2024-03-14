蘋果App Store讓步在歐開放第三方平台

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

蘋果（Apple）在捍衛應用程式平台App Store主導地位的纏鬥上，終於向歐洲做了重大讓步，將開放第三方平台，讓當地的軟體開發商可以直接向消費者發布他們的應用程式（App）。

蘋果12日宣布，這些調整是為了遵守歐盟上周生效的歐盟數位市場法（DMA）。蘋果在App Store向軟體開發商收取高達30%的費用，調整後勢必打擊蘋果所依賴來自App商店的高利潤和穩定收入。不過，這些調整只影響歐盟地區。

在今年春季稍晚時，蘋果將新增一個「Web Distribution」功能，在歐洲營運的軟體開發商，可以直接從自家的網站向歐盟用戶發布iOS版的App，不必再經由App Store。

Hargreaves Lansdown的貨幣與市場主管史崔特說：「雖然App Store不能像以前那樣自由地榨取利潤，但在一段時間內，仍可能是相當可觀的金雞母，因為蘋果的和解提議附帶了一些條件。」

蘋果還引進每個使用者帳戶每年0.50歐元的「核心技術費」，開發商選擇不使用蘋果的App Store或支付系統也得付費。

主管 使用者 歐盟

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