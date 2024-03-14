全球企業配息衝1.6兆美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

最新報告顯示，全球企業2023年發放的股利金額衝上1.66兆美元，連續三年改寫歷史新高，其中半數的增長由銀行業創紀錄的配息規模所貢獻，預料今年企業的配息金額有望再締新猷。

路透報導，駿利亨德森全球股息指數（JHGDI）顯示，去年全球企業總計配發1.66兆美元股利，扣除匯率變化、特別股利、時機和指數變動的基本年增幅達5%，其中86%的上市企業不是擴大發放，就是保持相同水準，微軟重返配息金額最高企業寶座，亞軍和季軍則是蘋果和埃克森美孚。駿利亨德森預估，今年的整體配息金額將攀抵1.72兆美元，可望再創新高。

駿利亨德森全球股票收入主管洛夫豪斯說：「多數產業的現金流保持強勁，為配息和實施庫藏股提供充足的火力。」根據LSEG數據，在去年第4季，標普500成分企業的獲利年增幅預計達到9%。

銀行業者在新冠疫情期間凍結股利發放，如今受益於利率攀高提振利潤，在2023年的配息金額為破紀錄的2,200億美元，基本年增幅為15%，延續疫情後的回升態勢。

這份報告指出，銀行擴大配息所帶來的正面效應，幾乎全被受累於商品價格下跌而減少配息的礦業所抵銷。

縮減配息最多的五大企業，分別是必和必拓、力拓、巴西石油公司（Petrobras）、英特爾與AT&T，使2023年基本配息增幅減少2個百分點。

報告指出，除了影響大到不尋常的銀行業與礦業之外，汽車、公用事業、軟體、食品、工程等各類產業都見到令人鼓舞的成長，凸顯多元化投資組合的重要性。

以地區來看，不含英國的歐洲地區，在去年基本配息成長10.4%至3,007億美元，貢獻全球四成的配息增幅。日本也做出重大貢獻，但多少受疲軟日圓拖累。

必和必拓 指數 疫情

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