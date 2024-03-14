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比特幣 叩關8萬美元

經濟日報／ 編譯季晶晶陳律安／綜合外電

拜史無前例的巨額資金流入加密貨幣，以及比特幣即將「減半」所賜，比特幣13日盤中勁漲逾3%至73,294美元，六天內第四次刷新歷史高點紀錄，市場更看好80,000美元指日可待。

比特幣周二（12日）一度觸及創新高的72,968美元，之後回落到70,000美元以下，緊接著13日又上攻，攀抵創紀錄的73,294.26美元。

根據CoinShares的數據，上周流入加密資產的資金達到前所未見的27億美元，大部分投向比特幣。今年來，比特幣和一個追蹤前100大加密貨幣的指標雙雙飆漲約70%。

現貨比特幣ETF元月11日在美國成功推出，是近期行情的關鍵驅動因素。貝萊德和富達投資等公司的ETF迄今已吸引其中約100億美元的資金淨流入。在英國，倫敦證券交易所表示，將接受比特幣和乙太幣的指數投資證券（ETN）的上市申請。連泰國證券監管機構也有意向散戶開放海外加密貨幣ETF。

21Shares公司共同創辦人和總裁史奈德說：「我們正見到美國的機構投資人開始投入比特幣，一切仍剛開始，不是所有機構都有觸及比特幣的管道。」

一些評論人士認為，比特幣還有進一步上漲的空間。IG公司市場分析師史凱摩撰寫研究報告說，比特幣「下滑時可望獲得有力支撐，主要來自那些正在建倉以備未來幾個月漲向80,000美元的人」。Fairlead Strategies技術分析師史塔克頓也認為，80,000美元指日可待。

洛克菲勒國際機構主席夏瑪也說，比特幣多頭已大致證明了這項標的值得長期投資，而且本身是加密幣之王。目前的價格已比2022年底大漲約300%，在漲幅前十大的加密幣中僅次於Solana。再者，比特幣的基盤超大，目前市值超過1.3兆美元，是乙太坊的三倍大，但仍能快速上漲。

加密貨幣 比特幣

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