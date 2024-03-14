日企大加薪 擺脫通縮心態

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
日本大型雇主紛紛宣布30年來最大調薪幅度，揮別「失落的數十年」。（路透）
日本大型雇主紛紛宣布30年來最大調薪幅度，揮別「失落的數十年」。（路透）

豐田汽車到日本製鐵，日本大型雇主13日紛紛宣布30年來最大調薪幅度，向全世界昭告擺脫長年糾纏日本的通縮心態，揮別因成長低迷而「失落的數十年」。

日本每年春季勞資舉行薪資談判，即「春鬥」，為4月起展開的新年度訂定月薪。豐田汽車、日立和Panasonic控股公司，13日都完全接受工會呼籲的調薪幅度。

豐田應允工會要求，員工月薪最多將調高28,440日圓（193美元），是1999年有這項比較數據可考以來最大升幅。日本製鐵承諾加薪3.5萬日圓（237美元），14%的調幅甚至比工會要求更高，為的是「確保留住人才並激勵全員提高生產力」。日立和東芝都表示，調薪幅度為現行談判模式1998年開始實施以來最大。

製造業聯盟「金屬產業勞動組合協議會」（JCM）說，87.5%的會員組織都完全達到、甚至超越工會的調薪要求。金屬勞協議長金子晃浩在記者會上說：「我們相信，這樣的回應將形成一股驅動力量，得以在日本經濟促成一股良性循環。」

隨著春鬥大致落幕，經濟學家預期，日本大企業平均給工會勞工調薪逾4%，優於去年的3.6%，且是1992年來最大增幅。生活費高漲和缺工嚴重，讓工會與資方議定加薪幅度必須大於通膨率。在1990年代末以來實質（減去通膨）薪資停滯的日本，這不啻是重大里程碑。

大約只有16%的日本勞工是工會會員，但經濟學家密切觀察今年工資談判，作為日本銀行（央行）貨幣政策改弦易轍的關鍵指標。日本核心通膨率已將近兩年盤旋在2%以上，但日銀總裁植田和男強調，確定達成物價穩定目標的先決條件，是工資與物價增幅必須形成「良性循環」，才有信心開始升息。

日銀將在本月18日至19日召開貨幣政策會議，經濟學家普遍預期，快則下周、慢則4月，日銀將終結負利率政策。

過去30年來，眾多日企礙於低通膨或通縮，只按年資給員工調薪；當前這波調薪力道更強，因為資方也調高基本工資，不論年資多寡。

日本經濟 豐田 通膨

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