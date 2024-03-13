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科技股漲勢暫歇！Nvidia、台積電ADR走跌 美股早盤漲跌互見

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
投資人靜候美國長債標售結果，走勢轉為狹幅盤整，三大指數早盤漲跌互見。路透
投資人靜候美國長債標售結果，走勢轉為狹幅盤整，三大指數早盤漲跌互見。路透

美股昨（12日）日甩開通膨略高預期的憂慮，持續飆高，標普500指數再破歷史紀錄。今（13）日投資人靜候美國長債標售結果，走勢轉為狹幅盤整，三大指數早盤漲跌互見。與此同時，科技股拉回，輝達（Nvidia）走跌。

道瓊工業指數早盤上漲0.1%、標普500指數下挫0.1%、那斯達克綜合指數挫0.5%、費城半導體指數跌1.7%、台積電ADR跌1.7%，輝達跌逾3%。

據彭博彙整數據，標普500指數近來一直未出現至少2%的跌幅，締造了2018年來持續最久的漲勢。由於13日沒有重要經濟報告，眾人在30年期美債標售會前，態度審慎。

The Sevens Report創辦人Tom Essaye 指出，如果標售結果疲弱，可能會推升殖利率，會在股市再次形成逆風。

殖利率攀升通常不利科技股，人工智慧（AI）晶片大廠輝達下跌超過3%。另外，特斯拉遭分析師降息，股價也跌近2%。

NVIDIA 半導體 台積電 指數 標普 科技股 輝達 通膨

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