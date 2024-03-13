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美國帶頭推動聯合國首宗AI決議案 力促193國達共識

中央社／ 紐約聯合國總部13日綜合外電報導
白宮國家安全顧問蘇利文。路透
白宮國家安全顧問蘇利文。路透

美國聯合國（UN）帶頭推動首宗人工智慧AI）決議草案，旨在確保這項新技術「安全妥當和值得信賴」，並確保開發中國家在內的所有國家都擁有平等取得AI的機會。

美聯社報導，這項聯合國大會（General Assembly）決議草案旨在消弭各國之間的數位落差、確保所有會員國都加入討論，以及各國都能具備善用AI益處的技術和能力，包括疾病檢測、預測洪患以及培訓新一代勞工。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，美國在聯合國大會帶頭推動該決議案，「設法在如何管理AI技術快速發展造成的影響這方面，展開真正的全球對話」。

他在聲明中向美聯社表示，該決議草案「除了代表全球對AI發展與應用的一套基準原則表示支持，也在管理風險之際，為運用AI系統鋪路。」

蘇利文還說，一旦聯合國大會通過，「這項決議將在全球強化安全穩當及可靠的AI領域邁出歷史性的一步」。

一名美國官員說，美國約3個月前開始與聯合國193個會員國磋商，耗費數百個小時與各國直接討論，以及42個小時磋商，並聆聽120國的意見。

因未獲授權公開發言而不願具名的這名官員說，該決議歷經幾個版本的草案後，在本周稍早獲得聯合國所有會員國一致支持，預料在本月稍後正式納入考慮。

與聯合國安全理事會（UNSC）的決議不同，聯合國大會的決議不具法律約束力，但仍是全球意見的重要指標。

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