蘋果傳已開始研發M4晶片 可能採台積電3奈米製程加強版

彭博專門報導蘋果（Apple）新聞的記者葛曼（Mark Gurman）說，蘋果已經開始研發下一代的MacBook Pro所要配備M系列升級版的M4處理器。電子產品資訊網站Android Authority認為，M4晶片最有可能採取台積電（2330）3奈米製程的「加強版」，因為2奈米時程上應該來不及。

葛曼周二在一場線上討論蘋果造車計畫中止的問答環節當中，不經意提到蘋果已經為新一代MacBook Pro筆電，開始研發M4處理器。Android Authority的報導指出，以蘋果往常進行升級M系列晶片的歷史，這樣的進度符合開發時程。

Android Authority說，蘋果2020年11月發表M1處理器，做為第一款專為Mac電腦設計的系統單晶片（SoC）。M1當時是採台積電（2330）的5奈米製程，成為蘋果電腦一個重大轉捩點。與比起英特爾（Intel）晶片相比，蘋果自研晶片顯著改善MacBook性能與功率效率。

接下來，蘋果就一直推出升級版的M系列晶片，例行的升級周期大約1.5年。例如M2晶片在2022年6月推出，M3晶片在2023年10月，隨Mac新產品推出。

根據MacRumors傳出的消息，蘋果的iMac、MacBook Air、MacBook Pro是下一批要進行主要升級的產品，因此，如果蘋果保持以往的時程，估計2025年夏天可望看到M4晶片配備在這些產品的最新機種當中。

Android Authority認為，蘋果M4晶片還不會採用台積電的2奈米製程，因為蘋果現已開始研發M4晶片，而台積電要到2025年稍晚才將開始生產2奈米晶片。由此研判，M4晶片仍較可能採3奈米製程。但有可能會是台積電3奈米製程的「增強版」，一如還沒到M2之前那時，M1晶片的加強版。

雖然目前外界對於M4晶片所知有限，不過台灣方面有消息提到M4與A18仿生晶片將能植入更多的人工智慧（AI）處理核心。蘋果的對手們已經運用改良的AI硬體，提供文章摘要、即時翻譯、生成式照片編輯等功能；蘋果產品勢必也要具備類似功能。