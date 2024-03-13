Intel一筆25億美元半導體獎勵生變 其他晶片廠補助恐遭壓縮

彭博資訊報導，知情人士透露，美國國防部撤回要提供英特爾（Intel）多達25億美元的補助計畫，留給美國商務部來填補這一塊不足的部分。

知情人士表示，國防部此舉可能會讓英特爾原先預期能取得的聯邦資金總額面臨限縮。除了這筆國防預算外，英特爾已在尋求從美國晶片科學法中取得逾100億美元的獎勵金。

這筆國防用途撥款原先是美國總統拜登在上周末簽署成為法律的支出方案中一部分，這項支出案提撥了35億美元給英特爾，用來生產先進的國防與智慧相關半導體。

原先，商務部必須為了給予英特爾的這筆資金分攤10億美元，國防部則承諾支應剩餘的25億美元，然而消息人士說，國防部在一項政府撥款期限前幾天放棄了這項計畫。國會議員接著指示商務部利用其他的晶片法資金來補足撥款。

這筆資金缺口正干擾晶片法分配資金的計畫，導致英特爾從晶片法資金中所取得的更大部分金額，必須投入軍事用途，而非商業用途。這筆國防交易把英特爾設定為軍事和智慧用途晶片的指定供應商，也在英特工廠內指定了所謂的安全隔離區（Secure Enclave）。

目前不清楚這筆安全隔離區的資金將會被納入英特爾整體取得的獎勵金中，或是會在英特爾已經預定獲得的獎勵金之外額外獲取。前者會導致英特爾獲得的整體資金，會比原先預期來得少；後者則導致其他半導體業者獲得的補貼金額減少。

彭博的消息出爐後，英特爾股價12日盤後交易一度下跌多達1.7%，稍早的收盤則上漲不到1%，報每股45.24美元。

商務部代表在聲明中表示，關於安全隔離區獎勵的決定還沒敲定，正在透過單獨的流程進行評估，「商務部期望持續與國會就實施晶片法、提振我們的經濟和國安而合作」。