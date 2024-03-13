標普500指數創新高 甲骨文輝達連袂拉抬晶片股反彈

美國股市周二全面收高，標普500指數再創收盤新高，甲骨文公司（Oracle）和輝達（Nvidia）連袂大漲，美國最新公布的通膨數據高於預期，但並未改變投資人對聯準會（Fed）今年會降息的押注。

標普500指數上漲57.3點，漲幅1.1%，收在5,175.24點，今年來第17度創下歷史新高；道瓊工業指數上漲235.74點，漲幅0.6%，至39,005.4點。那斯達克綜合指數上漲246.36點，漲幅1.5%，收在16,265.64點。

美國公債殖利率上揚，收復上周的跌幅，政府最新發行的公債反應冷淡。基準10年期公債殖利率走高至4.154%。

甲骨文暴漲11.7%，創下歷史新高，該公司單季業績強勁，並預告將和輝達發表聯合聲明。輝達大漲7.2%，率費城半導體指數大漲2.1%，結束連兩日頹勢。台積電ADR也反彈3.9%。

儘管美國CPI繼續呈現「僵固」現象，但整體來看數據僅略高於經濟學家的預期。在華爾街看來，CPI並不令人震驚。

Wealthspire Advisors資深副總裁兼顧問Oliver Pursche表示，投資人已經習慣了一種觀念，即「Fed何時降息並不重要，重要的是降息多少，無論是像許多人最初希望的那樣發生在5月，還是在9月，最終都無關緊要」。

CME的FedWatch工具顯示，交易員目前認為6月首次降息的可能性為70%，而在通脹報告公布前為71%。

製造業巨頭3M公司任命L3Harris Technologies原負責人William Brown為下一任執行長，股價上漲5%。

波音公司（Boeing）下跌4.3%。波音周二告訴員工，將增加每周對每個737工廠工作區域的合規性檢查，並增加對設備的審核，以減少質量問題。

西南航空(Southwest Airlines)表示，正在重新評估業績展望，理由是波音延後交機。西南航空的股價下跌15%，是標普500指數中跌幅最大的成分股，美國航空(American)和美國聯合航空(United airlines)的股價也下跌。