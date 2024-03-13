美2月CPI高於預期 聯準會降息更審慎

美國昨天公布二月消費者物價指數（CPI）報告，升幅連續第二個月高於預期，顯示通膨從下降轉為黏著，聯準會（Fed）對於降息將更加審慎。美元與公債殖利率聯袂上升，美股早盤則在平盤附近拉鋸。

二月整體CPI月增幅百分之○點四，符合預估，比一月的百分之○點三升幅略高，主要是由於汽油價格上漲；比去年同期上升百分之三點二，高於預估及一時百分之三點一升幅。

經濟學者指出，二月CPI偏高，顯示今年來物價上揚並非只是「一月效應」的季節性因素所致，證實通膨勢頭仍頑強；這是聯準會在三月十九至廿日召開會議前最後一項通膨指標，且數據高於預估，使美國經濟「晚著陸」，甚至「不著陸」的可能性升高，也使聯準會更不願太早降息，利率走向也更加不確定。經濟學者將聚焦於這次會議能提供那些線索，來研判聯準會的降息路徑。

核心CPI月升百分之○點四，高於預估的百分之○點三，與一月升幅相同；比去年同期上漲百分之三點八，高於預估的百分之三點七，比一月的百分之三點九升幅略降，但這是因為去年上半年基期較高所致；由於核心CPI月升幅連續第二個月維持百分之○點四，比去年下半年的升幅高出不少，顯示一月CPI偏強並非只是短暫現象，且進一步證明今年來通膨有回溫趨勢。

此外，二月實質時薪比去年同期增加百分之一點一，但增幅低於一月的百分之一點四；實質周薪增加百分之○點五，高於一月的百分之○點一增幅。