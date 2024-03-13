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樂高去年銷售逆勢成長

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

丹麥玩具製造商樂高（Lego）去年銷售增幅雖為2017年來最小，但仍擊敗對手，在全球玩具市場十多年來景氣最低迷的一年，持續穩定成長，即使是有賣座電影加持的美泰兒（Mattel），也望塵莫及。

彭博資訊報導，去年全球玩具銷售縮減約7%，玩具大廠美泰兒去年推出的電影「芭比」，票房高達14.5億美元，但公司整體銷售與前年持平，淨利甚至年減近半。全球第三大玩具製造商孩之寶（Hasbro）去年銷售銳減15%，淨虧損高達15億美元。

反之，樂高去年靠著強勁的營收和財務後盾，積木的零售銷售成長4%，撐過疫後疲軟的玩具市場，遙遙領先同業。

樂高12日公布，去年全年整體營收增加2%，達97億美元，但因支出增加4.5%，淨利減少5%至19.2億美元。涵蓋年終購物季的下半年營收成長2%至56.4億美元，淨利增加5%至11.7億美元。

樂高執行長克里斯汀森指出，去年是玩具市場15年來最不景氣的一年，但「無論景氣好壞，我們的市占率都在提高，主要是因為我們的品牌實力堅強」。

樂高去年淨利下滑的原因，主要來自其投資布局，包含擴大使用成本高昂的永續材料、興建廠房，以及開發新遊戲和數位玩具。

樂高 財務 電影

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