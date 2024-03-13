拜登計畫為中產階級減稅

美國總統拜登公布2025年預算案，在這份規模達7.3兆美元的計畫中，列出他對第二任期的願景，計劃藉由向富人和企業增稅，為中產階級減稅並控制價格。其中國防預算編列了8,500億美元，較去年增加1%。

美國國務院也首度在年度預算案編列1億美元經費，協助台灣強化防衛能力，以維護台海和平穩定。

在拜登上周發表的國情咨文基礎上，11日公布的預算案進行更詳細敘述。彭博資訊指出，這份文件吹響了拜登對抗前總統川普、競選連任的號角。然而，此預算案在分裂的國會，幾乎沒有成為法律的可能。

英國金融時報（FT）說，拜登這項預算案因開支大增，如果實現，將使得美國的債務在2025年攀升至國內生產毛額（GDP）的102.2%，高於2023年底的97.3%，同時預期占比到2030年會繼續升至106%；2034年才會稍回落到105.6%。

根據這個預算提案，一些屋主將每月獲得稅收抵減，以抵銷高昂的抵押貸款利率，父母將獲得兒童保育補貼，政府並將利用新的權力降低處方藥價格。各方案將以對稅法的全面修改來獲得資金，其中包括提高公司稅，以及重新設定億萬富翁和大型公司的最低稅率。

例如，公司稅率將由21%提高到28%，公司買回庫藏股須付的稅金增加三倍，而億萬富豪將被課徵至少25%的資本利得稅，未實現的資本利得也包括在內；估計國庫因而可增加5,000億美元稅收。年薪超過100萬美元人士的資本利得也要課相同稅率。

拜登提出的預算案，在所謂「可自由支配開支」領域支出1.671兆美元，並尋求將8,950億美元用於基礎國防相關項目。有關台灣部分，國務院請求編列1億美元持續投資於增強台灣安全的計畫；國務院指此為「歷史性」投資，首度在預算案單獨列出台灣，展現對台灣安全的承諾。

白宮記者會新聞稿則指出，這筆「歷史性」投資將透過「外國軍事融資」（ＦＭＦ）管道提供台灣軍援等方式，提升台灣的嚇阻力，維持台海和平穩定。

在出現一系列可能影響科技巨頭的案件之前，拜登還提議將司法部的反托辣斯預算增加6,300萬美元。

白宮也預估，美國今年經濟將顯著降溫，成長率從2023年的2.5%降到1.7%，也低於市場預估的2.1%，通膨即使有所回落，仍會頑固保持在聯準會（Fed）目標之上。