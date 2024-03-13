甲骨文上季獲利大增27%

經濟日報／ 編譯季晶晶林奇賢／綜合外電

甲骨文（Oracle）公布上季財報，備受矚目的雲端運算營收依舊大幅成長，增幅已趨於穩定，且有大量的新合約將在未來挹注營收，顯示該公司在競爭激烈的市占爭奪戰中站穩腳步，激勵甲骨文12日早盤股價勁揚10%。

甲骨文11日美股盤後公布，截至2月底的公司年度第3季（上季），營收年增7%至132.8億美元，略低於市場預期，淨利攀升27%至24億美元，經調整後每股盈餘1.41美元，則優於預期的1.38美元。

執行長卡茲認為，該公司持續朝2026年度營收達到650億美元的目標邁進，「基於我們的成長動能，有些目標可能還訂的太保守」。

他之所以有這個底氣這麼說，是因為甲骨文上季最大的業務「雲端服務和授權支援」部門，在AI伺服器的強勁需求帶動下，銷售額增加12%至99.6億美元，該部門內的雲端營收增加25%，達到51億美元，優於華爾街預期的50.6億美元。

雲端營收再進一步細分，應用程式業務（SaaS）增加14%至33億美元，雲端基礎設施業務（IaaS，透過網路出租算力和儲存空間）營收大增49%至18億美元。

甲骨文正著重擴大雲端基礎設施業務，雖然近幾季增幅下降，但上季似乎站穩腳步，增速幾乎與前三個月持平。

另外，截至上季末，甲骨文剩餘履約價值較一年前增加29%，達到史上最高的800億美元，也遠高於分析師預期的590億美元。

因此，甲骨文正大量建置新的資料中心來滿足需求，預估明年度的資本支出將倍增至100億美元。甲骨文董事長艾里森如此描述一座正在鹽湖城蓋的資料中心，「你能以首尾相連的方式，停放八架波音747飛機」。

這家總部位於奧斯汀的公司還透露，即將在未來一周與輝達發布聯合聲明，在財報會議上至少提到輝達三次。

甲骨文 網路 華爾街

延伸閱讀

三芝社區長輩寫書法好有趣 甲骨文簡單好書寫

身價破兆！AI 教父黃仁勳「招牌黑皮衣」來歷曝光

甲骨文雲端業務新合約推動營收成長 股價盤後大漲14%

輝達 AI 算力十年要增百萬倍 黃仁勳：就算對手推免費晶片也不怕

相關新聞

小摩：Fed降息 過了6月再說

摩根大通執行長戴蒙表示，他不會把美國出現衰退的可能性「排除在外」，但他建議聯準會（Fed）等過了6月再降息，理由是Fed...

拜登計畫為中產階級減稅

美國總統拜登公布2025年預算案，在這份規模達7.3兆美元的計畫中，列出他對第二任期的願景，計劃藉由向富人和企業增稅，為...

樂高去年銷售逆勢成長

丹麥玩具製造商樂高（Lego）去年銷售增幅雖為2017年來最小，但仍擊敗對手，在全球玩具市場十多年來景氣最低迷的一年，持...

擔心踩到美國制裁紅線 韓晶片廠不敢轉賣設備

英國金融時報（FT）報導，由於擔心踩到美國對中國大陸實施出口管制、以及西方國家制裁俄羅斯的紅線，三星和SK海力士目前不敢...

甲骨文上季獲利大增27%

甲骨文（Oracle）公布上季財報，備受矚目的雲端運算營收依舊大幅成長，增幅已趨於穩定，且有大量的新合約將在未來挹注營收...

為川普當選超前部署 物流業者押寶墨西哥

國際物流業者透露，他們已經為川普11月可能贏得美國總統大選開始布局，並且為關稅可能調升而進行策略規劃，如果在川普主政下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。