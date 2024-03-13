日銀：消費仍顯疲弱

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

日本銀行（央行）總裁植田和男重申，日本經濟繼續逐步復甦，但出現一些疲弱跡象，消費仍顯疲軟，評估論調的樂觀程度略低於1月，也未提供本月是否會終結負利率政策的線索。知情人士透露，日銀將在周五「春鬥」薪資談判結果後，於下周決策會議決定是否採取行動。

植田和男12日在國會答詢時表示：「雖然一些家庭支出數據有疲軟跡象，我的看法仍是（經濟）繼續溫和復甦。」他說，由於物價上漲，食品和日常必需品消費減弱，但他對未來薪資上漲抱持希望，家庭支出會溫和改善。另外，企業的資本投資也正穩步成長。

日圓兌美元12日震盪走低，不過近日來由於市場預估日銀最快可能下周就宣布退出負利率，截至11日止日圓兌美元已連續五個交易日走升，從150一度升到146字頭，累計升值逾2%。

彭博資訊引述日銀知情人士指出，決策官員將在看到本周五出爐的「春鬥」初步加薪幅度後，再決定是否要在下周升息。知情人士說，若今年加薪幅度大，將成為促成3月升息的最終推力，但一些官員仍審慎認為應等到4月再行動，日銀官員正同時為下周按兵不動與升息做準備。

日本經濟 植田和男 薪資

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