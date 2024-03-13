小摩：Fed降息 過了6月再說

摩根大通執行長戴蒙表示，他不會把美國出現衰退的可能性「排除在外」，但他建議聯準會（Fed）等過了6月再降息，理由是Fed需要強化對抗通膨的公信力。

戴蒙12日透過視訊在澳洲金融評論報的商業高峰會上說：「如今全世界都認為美國軟著陸的可能性大約是70%~80%。而我認為，未來一、兩年實現軟著陸的機率，是這個數字的一半。最糟糕的情況是陷入停滯性通膨。」

他表示，經濟指標已被新冠疫情扭曲，2023年底以來的債市和股市飆漲，有一點類似泡沫的特徵，部分和疫情期間的財政和貨幣刺激措施有關，這些刺激「仍在系統中，不能說已經消失了」，他會對這些數據持保留態度，並認為Fed應該等待形勢更明朗後再降息。

戴蒙說：「我認為他們必須視數據而定。如果我是他們，我會等待。」「隨時都可以快速、大幅降息。這裡多少關係到公信力。換做是我，甚至會等到6月過後、一切明朗再說。」

他說，儘管美國經濟現在「可以說是欣欣向榮」，但是衰退的風險仍然存在。他告誡，不要全盤接受會軟著陸的說法，會有約65%的機率出現某種形式的經濟衰退，停滯性通膨還是有可能發生。

這番評論顯示戴蒙的樂觀程度略為下降，他不久前才對全世界市場一派樂觀，和他在不到兩年前各央行剛開始升息時的觀點南轅北轍，他2022年曾警告，美國經濟會遭逢「颶風」。

戴蒙在這場活動上也發表了對其他議題的看法。他承認會擔心川普的第二任期，可能比第一任還激進，他希望這位可能當上總統的人，外交辭令要更周全；他還說，加密貨幣的很多實際用途都是非法活動，比方說性交易、詐欺、恐怖主義，「我不知道比特幣能用來做什麼，但我捍衛你抽菸的權利，我也會捍衛你購買比特幣的權利，就我個人而言，決不買比特幣」。

另一方面，路透最新調查顯示，多數經濟學家預期，Fed將在6月進行首次降息。路透在5~11日進行的訪調中，105名經濟學家都預測Fed在本月19~20日決策會議上會按兵不動，將聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.50%不變，但72位經濟學家預計首次降息會是發生在6月。

相形之下，2月時這樣預測的比率剛好過半。

17位經濟學家預測Fed會在5月首次降息，19位預計會在7月或更晚。