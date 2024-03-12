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摩根大通CEO主張降息等過6月再說 稱不能完全排除衰退

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
戴蒙說，儘管美國經濟現在「可以說是欣欣向榮」，但是衰退的風險仍然存在。路透
戴蒙說，儘管美國經濟現在「可以說是欣欣向榮」，但是衰退的風險仍然存在。路透

摩根大通執行長戴蒙表示，他不會把美國出現衰退的可能性「排除在外」，但他建議聯準會Fed）等過了6月再降息，理由是Fed需要強化對抗通膨的公信力。

戴蒙周二通過視訊在澳洲金融評論報商業高峰會上說：「全世界正在反映軟著陸的預期，大概消化了70%-80%。我認為未來一兩年實現軟著陸的機率是這個數字的一半。最糟糕的情況是通膨率下跌（disinflation）。」

他表示，經濟指標被新冠疫情扭曲了，他對這些指標持保留態度，Fed應該等待形勢明朗後再降息。

「我認為他們必須視數據而定。如果我是他們，我會等。」戴蒙說：「他們總是可以快速、大幅降息。這裡多少關係到公信力。換做是我，甚至會等到6月過後、一切明朗再說」。

他說，儘管美國經濟現在「可以說是欣欣向榮」，但是衰退的風險仍然存在。

這番評論顯示戴蒙的樂觀程度略為下降，他不久前才對全世界市場是一派樂觀，和他在不到兩年前各央行剛開始升息時的觀點南轅北轍。他2022年曾警告，美國經濟會遭逢「颶風」。

Fed 摩根 美國 聯準會 降息

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