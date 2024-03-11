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布蘭特油價 4月衝90美元

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
布蘭特油價未來幾個月上看每桶90美元。（路透）
布蘭特油價未來幾個月上看每桶90美元。（路透）

儘管中國大陸需求憂慮拖累國際油價上周挫跌逾2%，摩根大通、FGE顧問公司及彭博資訊卻都看漲油價，預估布蘭特油價未來幾個月上看每桶90美元，因石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將減產效期延長到6月，需求又看增，油市供需將更緊俏。

摩根大通（小摩）分析師團隊指出，俄羅斯可能完全落實對OPEC+所做的減產保證，於6月時減少日產量到900萬桶，但還無法確定俄羅斯是否會落實減少出口保證。小摩預估，布蘭特油價4月將漲到每桶88至90美元。第2季石油供給將轉緊，全球每日將出現40萬桶的供給缺口，若俄羅斯落實保證，今年夏季油價將相當看好。

FGE公司也指出，全球油市3~8月將持續緊俏，油價看漲。由於OPEC+將減產效期延長到6月，第2季將出現供給缺口，第3季油市將「非常緊俏」，屆時布蘭特油價將邁向每桶90美元，但還要看OPEC如何決定。

彭博資訊分析師也認為，由於OPEC+延長減產效期，支撐布蘭特油價，估算合理價為略高於每桶85美元，比8日收盤價82.08美元，高出3.6%。

中國大陸中油公司指出，中國大陸去碳化行動已開始抑制化石燃料消費量，因此石油需求已進入低成長階段。隨著電動車數量增加，及卡車改用液化天然氣（LNG），今年汽油及柴油消費量將被取代2,000萬噸（10%至12%），但因石化工業擴張，總石油需求量將繼續增加。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟10日也認為，中國大陸石油需求依然強勁，且日漸增加，正在尋覓當地的投資機會。他指出，全球油市依然健全，預估今年需求將增加約150萬桶，達1.04億桶左右。

國際油價 石油

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