大陸起重機成「特洛伊木馬」？振華重工喊重視美國關切：沒有風險

上海振華重工（ZPMC）周日（3月10日）表示，該公司生產的起重機不會構成網絡安全威脅。此前美國國會委員會對這家中國國有企業銷往美國的起重機的數據安全提出質疑。

眾議院國土安全委員會和戰略競爭委員會正在審查了振華重工在運往美國的船岸起重機上安裝瑞士工程集團 ABB 的設備一事。相關委員會於今年1月邀請ABB高管出席公開聽證，以澄清其與振華重工的關係，並稱這種關係引起了「重大擔憂」。

該委員會表示希望調查潛在的「網路安全風險、外國情報威脅和美國海港的供應鏈漏洞」，要求ABB提供相關合作的信息，希望調查是否存在利益沖突。

「特洛伊木馬」？

《華爾街日報》3月5日報導稱，美國官員越來越擔心全美港口使用的中國產巨型貨物起重機，可能成為中國政府手中的間諜工具。報道稱，振華重工的起重機帶有復雜的傳感器，可以登記、追蹤集裝箱的來源和目的地。美方擔心，中國可以由此獲取運入或運出美國、或用來支持美國在全球各地軍事行動物資的資訊。

目前振華重工生產的起重機，佔全美國各港口集裝箱起重設備的80%。美國軍方依賴的幾個港口，也使用振華重工生產的巨型起重機。一些美國國家安全部門和國防部的官員，將振華重工生產的港口集裝箱起重機比作「特洛伊木馬」。前高級反間諜官伊凡尼納（Bill Evanina）甚至認為，這些起重機還可以為那些想要干擾貨物流通的人，提供遠端介入途徑。

中國外交部發言人毛寧在3月6日的例行記者會上就此回應說：「有關說法完全是草木皆兵，誤導美國民眾」。

「符合國際標准」

振華重工周日在一份聲明中稱，「非常重視美國的關切，並認為若未經事實審查，有關報告很容易誤導公眾」。其指的是眾議院兩個委員會正在進行的調查。

聲明稱，該公司提供的起重機「不對任何港口構成網絡安全風險」。

瑞士ABB公司則表示，向許多起重機制造商出售了其控制和電氣化設備，其中也包括中國公司。這些公司又將起重機直接賣給美國港口。

美國和中國這兩個世界上最大的經濟體經常指責對方進行網絡攻擊和工業間諜活動。華盛頓不久前表示，破獲了中國針對美國基礎設施的網絡間諜活動，並正在調查中國進口汽車的國家安全風險。此前，美國政府還禁止中國電信公司進入美國市場。

上海振華重工稱，其生產的起重機用於包括美國在內的世界各地的港口，完全符合國際標准和適用的法律法規。

據振華重工的官方網頁介紹，給公司在上海證券交易所上市，是全球最大的港口機械制造商之一，其運輸船隊擁有20多艘船只。ABB在全球市場的銷售額16%來自中國，僅次於美國市場（24% ）。

（路透社）

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