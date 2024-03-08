華為在晶片上取得突破 據悉使用了兩家美國供應商的設備

彭博資訊援引因消息未公開而要求匿名的知情人士報導，華為及其合作夥伴中芯國際去年在中國大陸生產一款先進的7奈米晶片，靠的是應用材料（Applied Materials）和科林研發（Lam Research）的設備。

中芯國際、華為和科林研發的代表沒有回應置評要求。應材和負責實施出口管制的美國商務部工業與安全局謝絕發言。

中芯國際在2023年生產出驅動華為5G旗艦手機Mate 60 Pro的處理器，被譽為本土半導體製造商的重大飛躍，並在對岸掀起了一股為愛國情懷買華為手機的熱潮。中芯國際的晶片雖然比全球企業最頂尖元件落後了好幾代，仍舊超越美國希望中國大陸止步的地方。

但用於製造晶片的設備仍來自國外，包括荷蘭商艾司摩爾（ASML）的技術，以及應材與科林研發的設備。

有些人說，中芯國際是在美國於2022年10月禁止向中國大陸銷售高階設備之前取得美國設備的。應材和科林研發都是在規定生效後將員工撤離中國大陸的美國供應商之一，這些規定禁止美國工程師為亞洲國家的一些機器提供服務。艾司摩爾也告知美籍員工停止與中國大陸客戶合作，但荷蘭和日本籍的工程師仍然可以為大陸的許多機器提供服務。