鮑爾眾院作證兩重點：鷹派語調降低、預期將大幅調整資本改革

美國聯準會（Fed）主席鮑爾6日出席聯邦眾議院聽證會時，更明確說明今年稍後降息的標準：未必要等到通膨率「完全」降到2%目標，需要「略多一點證據」，稍微多一點「良好」且「相對低迷」的通膨數據，投資人解讀鷹派語調降低，6月降息機率接近七成。他也表示可能大幅調整資本改革計畫，象徵華爾街贏得重大勝利。

鮑爾出席眾議院金融服務委員會聽證會時，在預先準備的書面證詞重申Fed不急著降息，決策官員仍關注通膨的風險，雖留意到通膨減緩的進展，但不想太快寬鬆，若「經濟發展大致符合預期」，今年稍後降息「可能合適」。

在問答階段，共和黨掌控的眾議員話題主要圍繞在鮑爾對通膨與利率的看法、降息及銀行資本規定，未大幅施壓鮑爾降息。

鮑爾表示，降息「主要取決於經濟發展路徑」，在降息之前，「我們希望看到稍微多一點數據」，證實通膨正持續向2%回落，讓我們對此更有信心」，但預期Fed今年將會調降利率，並明確表示官員「還沒準備好」降息，「將謹慎而思緒縝密」地討論這項決策

儘管鮑爾不願對降息時機與機率做出承諾，但他也提到Fed升息並未重創勞動市場與更廣泛的經濟，「沒有證據表明、也沒有理由認為，美國經濟正處於衰退之中，或面臨某種短期內陷入衰退的風險」，他預期經濟將「持續以穩健步伐成長」，Fed正走在向軟著陸邁進之路，同時謹慎地未明確宣告已取得抗通膨之戰「勝利」。

他在兩小時的聽證會中，也更明確說明降息的標準，未必要等到通膨率「完全」降到2%目標，需要「略多一點證據」，稍微多一點「良好」且「相對低迷」的通膨數據。

彭博資訊經濟學家指出，鮑爾在去年和今年聽證會的差異，反映Fed的優先次序已改變，在穩定通膨和充分就業之間的雙重職責平衡中，已轉向更重視勞動市場，暗示要勞動市場出現更明確的減弱跡象，Fed就可能會快速降息，以此判斷，這些標準有望在6月前輕鬆達成，投資人評估6月降息的機率約為68%。

面對眾議員質疑Fed貨幣政策架構是否有瑕疵，鮑爾表示新冠疫情已大幅改變利率與通膨情勢，今年底前將評估貨幣至測架構，作為每五年審視框架計畫的一環，但「現在還沒開始」。

鮑爾也認為，商用不動產風險「可控管」，市中心商辦的遠距辦公增加是個重大議題，將造成銀行業的損失，但這是多年的議題，關鍵在確保中小型銀行也充足資本支應這些損失。

面對眾議員尤其關注的巴塞爾協定3（Basel III）資本要求新規，鮑爾表示已收到「非常大量」的銀行業意見回饋，他從未見過招致這麼多批評的監管提案，這項計畫確實有可能提高銀行體系風險並減弱市場競爭的「實質憂慮」。

他預期將「廣泛而大幅調整」提案內容，也不排除放棄去年7月提出、提高全美八大銀行資本要求19%的計畫，「這是一個非常看似合理的選項」，但還沒做成決定。他拒絕討論調整細節，只是也提到其他正在制訂的規範也能造成影響，例如要求銀行業須發行更多長期債券的計畫。

鮑爾接下來將於7日在參議院金融委員會作證，也會預先發表書面證詞，但預料與眾院版證詞大同小異。