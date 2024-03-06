路透：富達國際全球將裁員1,000人

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
路透報導，資金管理巨擘富達國際將在全球裁員約1,000人。 網路照片
路透報導，資金管理巨擘富達國際將在全球裁員約1,000人。 網路照片

路透報導，資產管理巨擘富達國際（Fidelity International），正計劃今年全球裁員約1,000人，成為最新一家計劃裁員的基金管理公司。

根據路透看到的內部備忘錄，這家管理約6,300億英鎊（8,010億美元）客戶資產的倫敦公司表示，這波裁員是其廣大成本削減計畫的一部分，整個計畫預計每年將為公司省下約1.25億美元。

該公司並表示，將會延後一些非核心計畫，並專注投資在能為客戶帶來最多價值的領域。富達發言人證實路透看到的備忘錄內容。

資金管理業近來受創甚深，市場動盪和利率攀升使其在留住客戶資金上陷入困難，許多資金管理公司都在尋求裁員，包括全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）1月說將裁員大約3%。

富達表示，這波裁員將影響其所有的事業線和地區。該公司的營運遍及全球逾25國。

倫敦 客戶 資產

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