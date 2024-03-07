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Meta大當機 駭客組織自首
Meta旗下的社群平台臉書（Facebook）、Instagram全球大當機，引發數十萬網友一片哀嚎，臉書表示已經解決了導致當機的技術性問題。然而，網友們見到訊息顯示他們的身分登入錯誤，紛紛擔心這些平台是否遭遇駭客攻擊。對此，已有三個駭客組織宣稱，這回是他們聯手發動的DDoS網路攻擊所造成。
根據網路資安公司Cyberint所見，這次臉書和Instagram全球服務大中斷，是SkyNet、Godzilla和Anonymous Sudan這三大駭客所宣稱的聯手行動造成。
這些組織在社群平台Telegram張貼一張網站即時狀態資訊平台Downdetector的截圖，宣稱這波社群媒體服務中斷是他們的傑作，「臉書被Skynet／Godzilla／InfraShutDown癱瘓了」。InfraShutDown指的是他們全新的DDoS即服務業務，該組織正在Telegram上大力推廣和宣傳該業務。
然而，這些貼文並沒有顯示任何實際證據，顯示這場網路攻擊就是造成臉書和Instagram大當機的原因。
資安公司Cyberint也指出，迄今也無法判斷這是否就是這些駭客組織造成，因為也有可能是這些組織趁機虛張聲勢，但實際上只是Meta公司出現技術故障問題。此外，研究人員@vxunderground在社群平台X上貼文，表示他們認為這波服務中斷只是單純的網域名稱系統（DNS）故障。
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