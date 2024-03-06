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鮑爾眾院證詞：在有把握戰勝通膨前 Fed不急於降息
美國聯準會（Fed）主席鮑爾6日赴國會發表經濟證詞時重申，在決策官員確信已打贏抗通膨戰役之前，Fed此刻還不急於調降利率。
在事先準備好向眾議院金融服務委員會致詞的講稿中，鮑爾表示，在「今年某個時點」開始調降借貸成本，時機或許適當。但他表明，現在還不是時候。
鮑爾的證詞呼應近幾周來Fed官員幾乎口徑一致地說：美國經濟和勞動市場仍強，意味賦予決策官員時間靜候更多資料，待更多證據確認通膨正穩定滑向2%目標後，再降息也不遲。
根據這份講稿，鮑爾將表示：「本委員會認為，在更有把握通膨將持續滑向2%之前，調降（聯邦資金利率）目標區間並不適當。」
這位Fed主席將一連兩天在國會山莊發表每半年一度的貨幣政策證詞，7日將轉赴參議院銀行委員會作證。
自2022年3月以來，Fed累計已把聯邦資金利率調高超過5個百分點，去年7月在物價壓力減緩後暫停升息，此後利率維持不動至今。
現在，央行官員面對該何時降利率的難題。太早降息，擔心會推升通膨；太晚降息，利率維持在高點太久，又擔心冒著把經濟推落衰退深淵的風險。
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