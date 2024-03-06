金價創高 觸及2,141美元

現貨黃金價格5日一度大漲1.3%，升抵每英兩2,141.79美元，超越去年12月4日創下的2,135.39美元，改寫歷史新高，因投資人提高對美國聯準會（Fed）6月開始降息的押注，加上中東戰爭也引發資金湧入這個安全避風港。

改寫新高紀錄之後，現貨金價漲幅收斂至0.6%，報每英兩2,127.77美元，過去五個交易日上漲超過100美元。

紐約黃金期貨5日盤中躍漲0.9%，至每英兩2,145.40美元。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯表示，金價能輕鬆突破紀錄高點，「聯準會主席鮑爾本周將發表兩次談話，他可能會表現得更鴿派一些…我們還可能會看到周五的美國就業數據不及預期」。此外，交換市場認為聯準會6月降息的可能性約60%，已經較上月初升溫，利率降低對貴金屬而言是利多。

倫敦金銀市場協會表示，倫敦指標金價在4日下午的標售中已創下每金衡英兩2,098.05美元的紀錄新高，打破了12月28日創下的2,078.40美元的前紀錄。

地緣政治緊張升高，以及股市可能回檔整理，也都是帶動金價上漲的因素。Saxo Bank A/S商品策略師韓森表示，上周五公布的美國製造業數據疲軟，可能讓部分投資人離開股市、轉進金市。

中東緊張局勢不斷升級，紅海商船屢遭攻擊也令市場憂心忡忡，凸顯黃金作為避險資產的角色。中國大陸經濟陷入停滯，美國年底又有總統大選，都是帶動金價逐步上攻的因素。