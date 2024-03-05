比特幣熱潮續升溫！這地區投資人撐起7成交易量 搜尋數大增12倍

比特幣去年10月至今漲幅高達148%，勢如破竹的漲勢，很大部分是由亞洲投資人推動。

路透報導，根據The Block提供的加密幣交易數據，南韓、中國大陸和其他亞洲國家從事的比特幣交易，占總交易量約七成，和比特幣2021年漲至高點時的情況相似。

數據顯示，今年2月比特幣1.17兆美元的交易額中，有7,910億美元來自亞洲投資人，北美投資人1,130億美元的投資額瞠乎其後，這也反映去年11月以來的普遍趨勢。

根據彭博資訊報價，比特幣目前交易價格為67,998美元，自去年10月以來令人已飆漲148%，主要受美國證管會（SEC）年初批准多檔比特幣現貨ETF上市的驅動。此外，比特幣4月即將「減半」，屆時供應量減少，可能將推升價格，投資人也趕在此之前大舉湧入市場。

比特幣在亞洲各國的持有和交易合法性各有不同。日本法規相對寬鬆，中國則禁止交易；南韓不允許現貨比特幣ETF交易，但當地交易所卻提供比特幣期貨ETF的便捷管道。

在中國，「唯恐失機」（FOMO）的情緒主導對國內死氣沉沉的股市感到挫折的小型投資人。今年2月，「比特幣」在通訊軟體微信上的搜尋次數大增12倍。

NH投資證券公司加密幣分析師洪松旭（音譯）估計，南韓投資人資金占全球比特幣現金和期貨市場的10%。他還說，「因比特幣現貨ETF不合法，更多國人投入期貨市場，也是造成上漲的原因」。

香港在過去一年合法化加密幣交易，同時允許比特幣ATM和商店，藉此服務小型投資人，甚至是境外的中國金融機構。管理香港最大比特幣期貨ETF的CSOP資產管理公司，過去五個月來，管理的資產已翻漲五倍至超過1億美元。

印度投資人也對比特幣展現極大興趣，但多數是透過海外機構如幣安（Binance）和KuCoin進行交易。2022年7月至2023年7月間，透過海外交易平台的交易額高達3兆5,000億盧比（約422億美元）。