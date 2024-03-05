科技股點火 日股衝破4萬關

在科技股帶動下，日股日經225指數4日突破4萬點整數大關，跟進美股標普500與那斯達克綜合指數的腳步，再創新高，而且可望進一步上漲。

在半導體等科技股帶動下，日經225指數4日收在40,109.23點。美國標普500和那指1日創下歷史新高，顯然帶動日本科技股4日上漲。晶片測試設備製造商愛德萬測試收漲3.7%，晶片製造設備大廠東京威力科創上漲了2.4%。

日經指數4日上漲了198點，上述兩家公司即貢獻了其中的160點。而半導體製造商瑞薩電子是當天表現最好的個股，上漲了4.9%。

資本市場公司策略師查納娜表示：「日經225上4萬點當然是重要的心理關卡，可能會為指數帶來一些阻力和波動。但當結構性因素依然有利時，再加上日圓持續疲弱，這很可能更偏向是多頭訊號，而非引發日股被超買的疑慮。」

瑞銀三井住友信托財富管理公投資長青木大樹則說：「當市場達到創紀錄水準時，容易會陷入區間盤整」，「日經指數達到40,000點，凸顯許多投資人，尤其是海外投資人，仍然看好日本股票」。

日經在上月收復1989年高點，原因是世界投資人湧入日本大型企業，看好這些企業的股東報酬改善、貶值的日圓與企業獲利成長。

「股神」巴菲特去年為日本五大商社背書，提振了市場對日股的信心，此時，中國大陸經濟減緩的疑慮促使許多資金轉戰日本。

外資投資人依然看好日本股市。貝萊德（BlackRock）與東方匯理預期企業獲利成長，而且企業治理的調整將繼續強化這點優勢。東京證交所鼓勵企業公布如何提升股票價值的計畫，一些企業已經宣布實施庫藏股、提高配息；主管買進自家股票的情況增加，而維權投資人也加強涉入行動。

不計金融業在內，約三分之一的日經成分股擁有淨現金部位，這代表擁有的現金比債務還多，這數字是標普500指數成分企業可比擬數字的兩倍左右。