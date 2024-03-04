又解鎖一成就！Nvidia登全球市值第三高公司 僅次於微軟和蘋果

晶片大廠輝達（Nvidia）又達成另外一項里程碑，那就是市值超越了沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），成為全球價值第三高上市公司，僅次於微軟的3.09兆美元和蘋果的2.77兆美元。

彭博資訊報導，輝達上周五（1日）收盤市值達到2.06兆美元，首次收盤站上2兆美元大關，是半導體業有史以來第一家達此成就的公司。Aramco最新收盤市值則下滑至2.04兆美元左右。

在爆炸性亮眼財報加持下，輝達今年股價一飛衝天，今年來已暴漲約66%，市值增加約8,340億美元，4日盤前股價也持續大漲約1.6%。

但在此同時，Aramco今年來股價已下跌逾5%，主要是受到石油輸出國組織和盟國（OPEC+）減產石油，以及沙國政府可能發行新股的影響。