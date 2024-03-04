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拉回即買點 Pimco等資產管理業者尋求「逢低買進美債」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
品浩等資產管理業者正等待機會，買進美債。路透
品浩等資產管理業者正等待機會，買進美債。路透

儘管對債券殖利率大漲措手不及，交易員仍押注今年的美國經濟終將減速，正尋求買進美國公債

彭博資訊報導，美國經濟年初以來的表現比預期熱，促使投資人大幅縮減對聯準會（Fed）降息的押注，也導致今年來看好債券者蒙受損失。

經濟的韌性讓交易員陷入困境，並非新鮮事。這讓某些人找到理由，屈服並接受利率將更高更久、以及殖利率有可能再次衝上去年的高點5%。然而，對那些相信利率終會下降的人士來說，是時候增持美債這個全球最大的債市

品浩（Pimco）、普徠仕（T.Rowe Price）、德意志資產管理（DWS）、紐約梅隆財富管理（BNY Mellon Wealth Management）都隸屬這一陣營。他們認為，當5年期~10年期美債殖利進一步上升至4.5%，將帶來誘人的買進機會。

品浩投資組合經理人庫齊爾（Michael Cudzil）說，相較去年殖利率觸頂時，通膨已顯著下降，「4.5%（殖利率）就是新的5%」，構成良好的買進時機。

本周將陸續公布非農就業報告等重要經濟數據，這將考驗市場反應，可能給予交易員新的買進機會。Fed主席鮑爾也將在周三與周四赴國會，為貨幣政策半年報作證。

普徠仕投資組合經理人巴托里尼說，「若鮑爾說的某些話，暗示下半年才開始降息，可能促成市場預期今年僅會降息兩次。若再加上就業市場持續強勁」，則5年期~10年期美債的殖利率可能升至4.5%。

債市 美國公債 鮑爾

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