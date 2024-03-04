美利率走向 市場關注2月就業報告

美國貨幣政策展望再度成為本周國際金融市場關注的焦點，尤其是聯準會主席鮑爾將於美東時間六、七日在國會發表的證詞，預料他將維持「鷹派」立場，暗示聯準會並不急於降息；而八日公布的二月就業報告這項超級「硬數據」，對市場利率預期的影響將比鮑爾的發言更為重大。

鮑爾的證詞可能重申聯準會將更有耐心；由於一月消費者物價指數（CPI）與個人消費支出（PCE）平減指數月升幅都轉強，且股市上漲使金融情勢大幅轉鬆，預料鮑爾的發言將偏向「鷹派」。最近已有多位聯準會決策官員指出，美國經濟情況良好，而通膨距離百分之二目標還有一段路要走。

在經濟數據方面，六日公布的一月職缺數可能再減，預估求職數將由九○三萬人減為八七○萬人，辭職率將維持在百分之二點二；聯準會同一天並將公布地區經濟「褐皮書」。

至於二月就業報告預估就業人數將增加十八點五萬人，遠低於一月的卅五點三萬人增量，且一月就業人數可能面臨下修，而醫療與社會協助產業仍是就業增加的主力。

失業率預估將由百分之三點七上升到百分之三點八，主因職場新人將較難找到工作；平均時薪月升幅將由百分之○點六劇降到零成長，主因一月升幅太大。

由於高科技與銀行業最近頻頻宣布裁員，並擴散到零售業與地方政府，加上房貸利率回升可能限制地產租賃及服務業就業，製造業ISM指數也凸顯裁員風險，因此整體來看勞動市場正在降溫。

美國還將公布二月服務業ISM指數，市場預料將由一月的五十三點四下降到五十二點一，顯示消費者報復性支出已告一段落。

除美國以外，經濟學者與各國決策官員也將聚焦於大陸本周起舉行的人大會議，觀察北京當局是否準備採取更強有力的刺激經濟措施。歐洲央行及加拿大央行將召開決策會議，預料將維持利率不變。