美股新高 Fed、就業報告難撼漲勢

美國股市在三月頭一個交易日繼續上漲，標普五百指數突破五千一百點大關，今年來第十五度創下歷史新高。戴爾因ＡＩ（人工智慧）伺服器銷售強勁大漲百分之卅二，也帶動半導體股大漲，輝達市值更強勁衝破二兆美元。本周雖有聯準會（Fｅｄ）主席鮑爾和就業報告變數，但投資人幾乎一面倒看好後勢，認美股拉回即是買點。

美股三大股指上周五（一日）全面上揚，拜半導體股上漲所賜，標普五百指數上漲百分之○點八，科技股為主的那斯達克綜合指數上漲百分之一點一，也連續二日創下歷史新高，費城半導體指數大漲百分之四點三。

戴爾股價創二○一八年十二月重返上市以來最大單日漲幅，一年來股價已大漲兩倍。輝達更是大漲百分之四，市值在突破一兆美元大關後，僅花一百八十個交易日即攻克二兆美元。

製造業景氣和消費者信心表現欠佳，但投資人並不在意，只有美債殖利率受波及下跌。本周，投資人將從Fｅｄ主席鮑爾的證詞和勞工部公布二月就業報告，得到更多貨幣政策走向的線索。

Nationwide投資研究主管海克特（Mark Hackett）說：「市場動能依然強勁，任何短暫走軟都會立即有多頭買進。」他指出，技術面和基本面都支持上漲，看跌理由已經瓦解，只不過從反向角度來看，價位偏高和一面倒的樂觀也值得警惕。

Robotti＆Company投資長羅博提也認為，價值股可能因採用ＡＩ而出現最大增益，利潤和股價都會大為推升。