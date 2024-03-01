電動車新創Fisker快燒光現金 爆生存危機 股票幾淪壁紙

電動車新創公司Fisker周四（2月29日）公布虧損擴大，示警公司持續經營的能力存有重大疑慮，同時宣布將裁員15%。消息拖累Fisker股價在盤後崩跌37%，每股已剩不到0.5美元，快要淪為壁紙。

Fisker表示將裁員15%以節省現金並尋求融資，而且正與一家可能進行投資與共同發展夥伴關係的大型車廠進行協商，但沒有透露車廠名稱。此外，Fisker也與債權人就可能的投資事宜進行協商。

路透報導，由於美國高利率導致電動車需求放緩，Fisker一直難以銷售旗艦的Ocean電動休旅車。Fisker在聲明中表示，現有資源「不足以」支應未來12個月；截至去年12月底，現金與約當現金只剩3.255億美元，這遠低於分析師平均預估的5.02億美元，也比一年前的7.36億美元大幅縮減。

Fisker說，今年目標是交車2萬至2.2萬輛Ocean休旅車，但如果無法取得額外融資，該公司可能被迫減產、縮減投資、縮減營運並進一步裁員。

Fisker同日公布，去年第4季初步營收2億美元，低於分析師預估的3.1億美元；淨損從一年前的1.7億美元擴大至4.63億美元。

Fisker還表示，沒有達到全年生產至少1.3萬輛車的目標，該公司在2023年的產量略高於1萬輛，而且其中只有4,900輛交車給客戶。

這是電動車新創公司陷入困境的最新例子之一。不久前，同業Rivian和Lucid發布令人失望的產量預測，此時正值高利率已衝擊消費者信心、大幅減緩電動車需求。Lordstown更是在去年中就已宣布破產。

Fisker執行長菲斯克（Henrik Fisker）表示：「2023對Fisker是甚具挑戰的一年，包括供應商的延誤與其他問題，讓我們無法如預期一般迅速讓Ocean SUV交車。」

在上個月，Fisker表示，為了擴大通路，將在現有的直接賣車消費者的模式之外，增加傳統的汽車經銷模式。迄今，Fisker已在美國和歐洲簽署13家經銷商合作夥伴。

Fisker說，其事業計畫「高度取決於」今年轉向新的經銷合作模式能否成功。菲斯克表示：「我們將盡快轉向經銷模式。我們正把車輛運往經銷商。」

這家新創公司是在2020年透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併的方式上市，當時Fisker承諾以「輕資產」商業模式運作，也就是不擁有自己的工廠，而是靠付錢給代工業者來生產車輛，藉此比同業更快產生獲利。

目前Ocean SUV是Fisker唯一車款，由麥格納子公司Magna Steyr在奧地利的一座工廠生產。Fisker去年已讓Ocean車款降價，最低價版本目前售價接近39,000美元。

Fisker股價從去年初以來已崩跌近90%，2月29日收盤報每股0.73美元，盤後再重挫37%至每股0.46美元。