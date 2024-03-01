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日股再創新高 日經225就快要挑戰4萬點大關

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日經225指數今天盤中再創新高，圖為看板顯示東京股票指數。歐新社
日經225指數今天盤中再創新高，圖為看板顯示東京股票指數。歐新社

日股日經225指數今天盤中再創新高，科技相關類股追隨美國科技股創新高的走勢，此前美國通膨數據符合市場預期，聯準會官員的談話也讓市場預期今年有望降息。

日經225指數盤中大漲1.7%至39,827點，超越本周稍早寫下的盤中高點39,426.29點。

日經225指數今年來已勁揚17%，在上月突破1989年12月資產泡沫期間寫下的歷史高點後，繼續創新高。

東證指數今天盤中上漲0.85%至2,698.57點。

由於AI相關科技股帶動美股標普500指數和那斯達克指數在周四收盤創新高，交易人士情緒高昂，連帶激勵日股科技類股走高，東京威力科創（Tokyo Electron）今天盤中上漲約3.8%、半導體測試設備領導供應商愛德萬測試（Advantest）漲1.6%，後者的客戶包括AI熱門股輝達（Nvidia）。

在東京證交所33類產業類股中，保險和礦業族群領漲，分別上漲2%與3%。

指數 科技股 美國

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